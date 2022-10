Après un an de Jyoti Gondek à la tête de la mairie de Calgary, l’heure d’un premier bilan

Jyoti Gondek a terminé sa première année à la mairie de la métropole albertaine. La mairesse a été élue le 18 octobre 2021 et remplaçait le maire sortant Naheed Nenshi. Dans une entrevue accordée à CBC, elle revient sur ce début de mandat, tout comme d'autres acteurs ou observateurs.

Un des moments qui l'ont d'abord marquée a été son assermentation, confie-t-elle. Il n'y a rien de plus émouvant que d'avoir toute sa famille avec soi lorsqu'on prête serment à un poste comme celui-là , dit-elle.

« C'est le privilège et l'honneur d'une vie de devenir la mairesse dans cette merveilleuse ville. » — Une citation de Jyoti Gondek, mairesse de Calgary

Ce qu'elle a trouvé le plus difficile, ce sont les tragédies où des gens perdaient la vie dans notre communauté [...] et il y en a eu trop , dit-elle.

Son leadership

En succédant à Naheed Nenshi, qui a été à la tête de la ville pendant 11 ans, la mairesse avait promis d'apporter un style de direction différent, qu'elle décrit comme plus collaboratif.

Selon elle, il faut veiller à ce que les conseillers municipaux se sentent écoutés lors des réunions du conseil et les encourager également à briller au sein de la communauté, au sujet notamment des grands projets.

Si on essaie de tout faire soi-même, quelque chose va tomber , dit-elle.

En décembre 2021, elle a été critiquée pour l’échec de l’entente sur la construction d’un nouvel aréna. Je dirais que ce n'est la faute de personne, c'est une question d'économie de l'époque , se défend-elle.

À la suite de ce projet tombé à l’eau, le conseil municipal a mis sur pied un comité pour la construction d'un nouveau centre d’événements. Nous continuons à avancer, et je pense que nous faisons beaucoup de progrès , souligne la mairesse.

Relations avec la province

En tant que mairesse, Jyoti Gondek considère qu'il est important de bâtir une relation avec les autres leaders.

J'ai pris le temps d’entrer en contact avec le premier ministre Jason Kenney à l'époque et vice versa. À plusieurs reprises, dans les coulisses, nous étions en contact pour discuter des questions , dit-elle.

Je pense que c'est la construction de cette relation qui compte , ajoute-t-elle, en spécifiant qu’elle souhaite continuer cette relation avec la nouvelle première ministre, Danielle Smith.

Suite de son mandat

Pour l’instant, la mairesse se concentre sur l’adoption prochaine de son budget de quatre ans.

Elle souhaite également aller de l’avant avec la construction d’un centre de rassemblement pour les Autochtones. La Municipalité envisage, à cet effet, de transférer une partie du terrain de Fort Calgary à une société à but non lucratif, qui utilisera le site comme lieu de cérémonies, de réflexion et de réconciliation autochtones.

La mairesse Jyoti Gondek (au centre) s'adresse aux participants lors d'un rassemblement à l'occasion de la Journée de la robe rouge en l'honneur des femmes et filles autochtones assassinées ou disparues, au Field of Crosses, rebaptisé Field of Red Ribbons, le 5 mai 2022. Photo : Radio-Canada / Oseremen Irete (CBC)

La première femme à diriger le conseil municipal de Calgary s’était engagée à favoriser plus de diversité dans le recrutement des candidats aux élections ainsi qu’au sein des commissions et des conseils d’administration.

Le logement faisait également partie de ses priorités.

Ainsi, sous sa gouverne, des bâtiments commerciaux ont été sélectionnés pour être transformés en ensembles résidentiels.

Durant la dernière année, le conseil municipal a dû débattre de questions en lien avec la pandémie, a pris des mesures pour l’ordre public et s’est positionné contre la loi québécoise sur la laïcité de l'État.

Jyoti Gondek s’est également rendue à Los Angeles, en septembre, pour tenter d’attirer davantage de producteurs américains dans la métropole albertaine.

Durant cette première année de mandat, on l’a également vue monter à cheval pour la première fois lors du Stampede de Calgary et porter les couleurs de l’équipe locale de hockey lors de la bataille de l’Alberta, en mai, entre les Flames de Calgary et les Oilers d'Edmonton.

Des succès et des défis ...

La politologue Lori Williams de l'Université Mount Royal estime que la première année de Jyoti Gondek à la tête de la mairie de Calgary a connu quelques succès malgré les nombreux défis qu'elle a dû affronter au début de son mandat, où les choses ne semblaient pas très positives pour la ville ou la province .

Selon elle, la mairesse a réussi à donner une voix à ceux qui ont été victimes de discrimination ou de harcèlement.

Le choix de la mairesse de privilégier une approche collaborative dans la gestion de la Municipalité est cité par ailleurs par Lori Williams comme un facteur pouvant contribuer à renforcer son crédit politique. Plus il y a de succès grâce à ce genre de collaborations, plus elle est capable de faire avancer les intérêts de la ville, mieux elle s'en sortira politiquement.

La déclaration d'urgence climatique, les augmentations d'impôts, les modèles de financement de la police, ou encore la gestion des manifestations contre les mesures sanitaires figurent parmi les défis auxquels elle était confrontée.

...Et aussi des critiques

Plus tôt cette année, alors qu'elle marquait son 100e jour de mandat, Jyoti Gondek a décidé de se séparer de son chef de cabinet, Stephen Carter, qui a aussi été son directeur de campagne lors des dernières élections.

Si celui-ci admet que Jyoti Gondek a bien commencé son mandat, il estime toutefois que la mairesse a, depuis, quelque peu dérivé.

Je pense que nous assistons à un blocage. Et ce blocage est le véritable défi pour les gens , dit-il, en ajoutant que les gens veulent du leadership [et] veulent savoir où ils vont. Et là où ils veulent aller, ce n'est pas là où ils se trouvent actuellement.

Au sujet de l'enjeu climatique, Stephen Carter soutient que la mairesse a dépensé du capital politique pour convaincre le conseil de déclarer une urgence climatique, mais que, quelques mois plus tard, le conseil a approuvé de nouvelles banlieues à la périphérie. Cela éloigne Calgary de ses objectifs climatiques, dit-il.

Avec les informations de Scott Dippel