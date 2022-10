Une femme rouée de coups au visage : le procès de Patrice St-Amand s’ouvre à La Tuque

L'événement survenu le 3 janvier 2020 à l’Hôtel Central, qui a été capté par des caméras de surveillance, a laissé de graves séquelles à la présumée victime. Sylvie Lachapelle a dû subir une opération après que les médecins aient confirmé la présence d’une fracture du crâne, un déplacement de la mâchoire et de graves dommages à un os situé sous l’oeil.

En plus de cette accusation, l’homme de 43 ans est aussi accusé de voies de fait et de menaces de mort sur une autre femme, soit la serveuse au bar où se serait tenu l’agression, de voies de fait et des menaces de mort contre d’autres hommes, d’avoir menacé de détruire le chalet d’un de ceux-ci et de l’avoir endommagé par le feu, d’avoir tenté de fuir les policiers et de s’être introduit par effraction dans un autre bâtiment où il a répandu de l’essence et du propane.

Je ne parlerai plus à partir de maintenant , déclare l’accusé

Patrice St-Amand se représente seul durant ce procès qui devrait durer environ trois jours. Les agents des services correctionnels ont refusé de lui retirer ses menottes, ce qui aurait facilité la prise de notes.

Il a commencé la journée de lundi en demandant au juge de bien vouloir reporter les procédures judiciaires afin qu’il puisse embaucher ‘’un avocat compétent et avoir droit à une défense juste’’, mentionnant au passage qu’il gardera le silence pour la suite.

Le juge Simon Ricard a alors dressé l’historique de cette cause avant de refuser sa demande.

C’est la 25e fois que le dossier de Patrice St-Amand revient à la cour depuis les événements de janvier 2020. Trois avocats différents l’ont représenté jusqu’à maintenant alors qu’un quatrième a refusé de le faire. Certains reports ont été précédemment accordés pour lui permettre de se trouver un nouvel avocat, d’autres afin de se soumettre à une nouvelle évaluation psychiatrique.

Je vous avais informé la dernière fois que ça procéderait avec ou sans avocat. Votre demande de remise est refusée , a dit le juge Ricard.

Patrice St-Amand a alors argumenté, mentionnant ne pas avoir reçu l’ensemble de la preuve. Le juge a alors demandé au représentant du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) de lui remettre une nouvelle copie.

Je vous ai averti monsieur le juge : à partir de maintenant, je ne répondrai plus à aucune question , a-t-il conclu.

Me Éric Thériault sera le premier à exposer la preuve recueillie par les policiers de la Sûreté du Québec (SQ). Le juge Simon Ricard explique de nombreux points de droit à l'accusé qui hoche la tête sans dire un mot.

Des antécédents judiciaires

Par le passé, Patrice St-Amand a été reconnu coupable de six chefs d’accusation, dont voies de fait causant des lésions et menaces sur une infirmière auxiliaire de l’hôpital de Shawinigan. Il lui avait notamment cassé le nez. Elle aurait aussi subi une entorse cervicale et aurait dû composer durant des semaines, avec des troubles de l'ouïe et des capacités visuelles.

L'homme s'était retrouvé à l'hôpital du Centre-de-la-Mauricie, où il a agressé l'infirmière, après avoir été intercepté au Festival western de Saint-Tite, en 2019. Quatre agents de sécurité et deux policiers l'avaient maîtrisé après que des témoins aient trouvé que Patrice St-Amand avait un comportement agressif.