Pénurie et rétention : 1200 infirmières francophones se réunissent à Ottawa pour échanger

Plus de 1200 infirmières francophones du Québec, de l’Ontario et même d’ailleurs dans le monde se réunissent cette semaine à Ottawa. Dans leur domaine, les enjeux ne manquent pas et se ressemblent beaucoup. Le principal : la pénurie de main-d'œuvre.

Le Congrès mondial du Secrétariat international des infirmières et infirmiers de l’espace francophone (SIDIIEF), qui a commencé dimanche et qui se conclut mercredi, réunit des infirmières de partout qui échangent sur leur réalité.

Au deuxième jour du congrès, lundi, il était possible de constater que la pandémie de COVID-19 a effectivement affecté des systèmes de santé qui étaient déjà fragilisés. Un peu partout, beaucoup d’infirmières ont choisi de quitter la profession pour différentes raisons.

La pénurie est un défi à Ottawa, au Canada et partout dans le monde , répond la présidente du Congrès du SIDIIEF , Suzanne Robichaud.

Améliorer les conditions de travail

Dans le contexte où du personnel qualifié quitte son emploi en pleine pandémie alors que la population mondiale vieillit, comment fait-on pour recruter davantage de personnel infirmier tout en conservant les gens en poste?

Selon la directrice générale du SIDIIEF , Hélène Salette, il est nécessaire, entre autres, d’améliorer la qualité des conditions de travail.

On oblige les infirmières à faire des fonctions qui ne sont pas nécessairement à la hauteur de leurs compétences. Par exemple, il y a une grande perte de temps avec les suivis cléricaux et les rapports. Peut-être qu’on pourrait mettre d’autres classes d’intervenants pour alléger la tâche des infirmières , propose-t-elle.

Hélène Salette convient toutefois que des progrès ont déjà été faits, mais qu’il y a toujours place à l’amélioration.

De son côté, Suzanne Robichaud ne cache pas que tout est à revoir dans le rôle d’une infirmière. La pandémie nous a fait beaucoup réfléchir. On a vu beaucoup d’infirmières quitter la profession. Il faut penser à la manière de livrer les soins.

« Les infirmières veulent de meilleures conditions de travail et veulent faire partie de la prise de décision. Les horaires sont difficiles. Souvent, après cinq ou six ans, les infirmières commencent à regarder ailleurs. » — Une citation de Suzanne Robichaud, présidente du Congrès du SIDIIEF

Pour le président-directeur général de l'Hôpital Montfort, Bernard Leduc, la profession d’infirmière est le maillon fort et le maillon important de tout système de santé .

Les 30 derniers mois de la pandémie ont été vraiment difficiles pour les gens qui travaillent en gestion et sur la première ligne. Il y a un phénomène d’épuisement et de vieillissement de la population et il s’applique aussi aux corps professoral, infirmier et médical.

Une belle occasion pour l’Hôpital Montfort

Pour la première fois, c’est l’Hôpital Montfort qui est l’hôte de cet événement international qui en est à sa huitième année d'existence. Il s'est notamment déjà tenu à Montréal, au Canada, mais aussi au Maroc et en France.

Il s’agit d’une belle occasion pour l’institution franco-ontarienne de se faire connaître sur la scène internationale.

Suzanne Robichaud, qui est également conseillère exécutive des projets corporatifs de l’Hôpital Montfort, voit tout cela d’un bon œil.

On voulait rayonner. On voulait se faire un nom mondial et national. On a aussi l'occasion de se trouver des partenaires pour des projets de recherche et d’apprendre de nos pairs, savoir ce qui s’est passé en France et en Suisse.

Les têtes dirigeantes de l’établissement assurent toutefois que l’important, cette semaine, est de partager leur expertise et d’échanger sur des solutions avec leurs collègues de partout.

Si cela peut aider au recrutement, tant mieux. C’est certain qu’on recrute à Montfort. Il y a un kiosque , convient Mme Robichaud, mais l’objectif principal de la semaine n’est pas de pourvoir des postes.

C’est un congrès qui est fait pour partager les savoirs infirmiers. Ce n’est pas une foire de recrutement, mais tout le monde veut se présenter sous son meilleur jour , explique le président-directeur général de l'Hôpital Montfort, Bernard Leduc.

