Paul St-Pierre Plamondon devra prêter serment au roi, à moins d’un changement législatif

Le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, devra jurer fidélité et allégeance au roi Charles III pour siéger à Québec à titre de député.

C’est la réponse qu’a obtenue le chef péquiste de la part du secrétaire général de l’Assemblée nationale. Celui-ci, qui répondait à une demande formelle du député de Camille Laurin, a néanmoins évoqué une possible porte de sortie pour le nouvel élu.

Le premier conseiller en matière de procédure parlementaire a toutefois rappelé à M. St-Pierre Plamondon qu’en vertu des règles en vigueur, les élus québécois sont tenus à un double serment : un au peuple québécois et un autre à la monarchie britannique.

Le secrétaire général a toutefois indiqué que l’adoption d’un projet de loi pourrait faire disparaître cette obligation.

Cette avenue présente toutefois une difficulté majeure. Un projet de loi de ce genre ne pourrait pas être adopté avant l'assermentation des députés, prévue cette semaine.

Même si les élus de l’Assemblée nationale décidaient d’adopter un tel projet de loi en toute vitesse à leur retour en Chambre à la fin novembre, un choix cornélien s’imposerait, entre-temps, à Paul-St-Pierre Plamondon et aux autres élus qui souhaiteraient l’imiter : prêter serment et siéger ou refuser le serment d'allégeance et accepter d'être absent du Salon bleu.

Le chef du Parti québécois devrait en dire plus à ce sujet lors d’un point de presse prévu lundi à 13 h 30.

Un collectif d'artistes propose un nouveau serment

La volonté du chef péquiste de se soustraire au serment d’allégeance au roi Charles III a inspiré une vidéo mise en ligne lundi par un collectif d’artistes opposés à la monarchie britannique.

Composé d’une quinzaine de personnalités publiques réunies autour du comédien Sébastien Ricard, le collectif invite tous les Québécois et Québécoises, y compris nos dirigeants politiques, à souscrire à un tout nouveau serment démocratique et fondamental .

Le serment proposé est séparé en deux actes. Le premier, nommé acte d’abjuration, implique de nier toute allégeance, toute soumission à Charles III, roi déclaré du Canada . Cet acte implique également de refuser de reconnaître, à lui ainsi qu’à tous ses successeurs et représentants, toute souveraineté sur le Québec .

Suit un deuxième acte, nommé acte d’allégeance , en vertu duquel le citoyen ou l’élu s’engage à être loyal.e envers la nation québécoise et de servir fidèlement la République du Québec en toute amitié avec les peuples autochtones .

La comédienne Pascale Bussières, l’auteur-compositeur-interprète Daniel Boucher et le président du Mouvement Québec français, Maxime Laporte, se sont prêtés à l’exercice, tout comme le comédien Pierre-Luc Brillant, candidat défait du Parti québécois dans la circonscription de Rosemont aux dernières élections.

Avec des informations de Sébastien Bovet