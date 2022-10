Le manque de médecins s’étend aux régions urbaines de la N.-É.

Six fois plus de Néo-Écossais sont sur une liste d’attente pour un médecin qu’il y a deux ans, selon les données d’octobre du ministère de la Santé.

Plus de 116 000 personnes sont inscrites sur cette liste d’attente. De ce nombre, au-delà de 47 000 se trouvent dans la région centrale, qui comprend la municipalité régionale de Halifax.

En octobre 2020, le nombre de personnes sur cette liste était inférieur à 49 000, dont 6641 dans la région centrale.

La Dre Leisha Hawker, présidente de Médecins Nouvelle-Écosse, a affirmé que ce n’est que récemment que le besoin de médecins de famille s’est étendu à des régions plus populeuses de la province.

La Dre Leisha Hawker est présidente de Médecins Nouvelle-Écosse. Photo : Steve Lawrence/CBC

« Dans les années précédentes, nous avions généralement eu du mal à recruter dans les zones rurales et c’est là que se trouvaient la plupart de nos pénuries. Nous constatons maintenant une pénurie de médecins de famille dans toute la province, tant dans les zones centrales que dans les régions rurales. » — Une citation de Dre Leisha Hawker, présidente de Médecins Nouvelle-Écosse

Plusieurs facteurs en cause

La hausse des besoins dans la région la plus peuplée de la province est en partie attribuable au départ des médecins vers d’autres administrations, a-t-elle ajouté. Un autre facteur est la population de la province qui a augmenté de près de 9 % depuis 2015 et qui compte plus d’un million de résidents, selon les estimations provinciales.

De plus, nous avons cette population vieillissante de médecins de famille en Nouvelle-Écosse. Environ le quart des médecins de famille ont plus de 60 ans. Nous sommes déjà prêts à voir beaucoup de départs à la retraite , a indiqué la Dre Leisha Hawker.

Selon Khalehla Perrault, porte-parole du ministère de la Santé, un nombre record de médecins ont été recrutés au cours de la dernière année, avec plus de 160 médecins ajoutés à la liste de la province entre avril 2021 et mars 2022.

Efforts de recrutement

Actuellement, il y a environ 99 postes vacants pour la médecine familiale dans toute la province répartis également [...] dans les régions rurales et urbaines , selon la porte-parole du ministère de la Santé. Il y a également 65 postes vacants de spécialistes répartis également dans la province, notamment en médecine d’urgence, en médecine interne, en psychiatrie et en gynécologie.

Plus de 160 médecins ont été recrutés par le ministère de la Santé de la N.-É. entre avril 2021 et mars 2022. Photo : iStock

La stratégie de recrutement actuelle de la Nouvelle-Écosse indique qu’une fois les médecins identifiés et recrutés, des efforts sont déployés pour les aider à s’enraciner dans les collectivités et à fournir une trousse solide pour le perfectionnement professionnel et l’avancement professionnel.

Selon certaines prévisions, la province devrait recruter environ 100 médecins de famille par année au cours des 10 prochaines années, en plus de tenir compte des départs à la retraite, afin de répondre à la demande.

Médecins Nouvelle-Écosse a utilisé une stratégie qui jumelle les jeunes médecins avec des médecins de famille plus âgés qui sont sur le point de prendre leur retraite. Il permet aux jeunes médecins d’être encadrés par des médecins plus âgés, tout en établissant des relations avec les patients des médecins plus âgés.

Médecins Nouvelle-Écosse offre également un programme de mentorat aux diplômés internationaux en médecine.