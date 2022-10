Ottawa accueillera un projet de Nokia pour la transition vers la 5G

Le projet, évalué à 770 millions de dollars, a reçu l’appui du gouvernement fédéral, qui investira 340 millions de dollars dans cette initiative, a annoncé le premier ministre Justin Trudeau, lundi matin, en conférence de presse.

Les réseaux sans fil 5G jouent un rôle essentiel dans plusieurs aspects de notre vie, comme le travail, les achats qu'on fait en ligne, et les communications avec nos proches , a expliqué M. Trudeau.

Justin Trudeau était accompagné de son homologue ontarien, Doug Ford, lundi matin. Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Le premier ministre du Canada a indiqué que le projet partiellement financé par son gouvernement vise à faire progresser la recherche et le développement pour la technologie 5G.

Des réseaux efficaces, c'est aussi important si on veut faire du progrès dans des secteurs comme les technologies propres, la médecine et l'agriculture , a-t-il ajouté.

Plus de 340 nouveaux emplois attendus

M. Trudeau était accompagné de son homologue ontarien, Doug Ford et du maire sortant d'Ottawa, Jim Watson.

Cet investissement considérable de Nokia témoigne une fois de plus du fait qu’il n’y a pas de meilleur endroit pour l’expansion des entreprises et la création d’emplois qu’ici, en Ontario , a commenté le premier ministre, Doug Ford, par voie de communiqué.

La province accorde à Nokia un prêt de 30 millions de dollars pour ce projet par l’intermédiaire d’Investissements Ontario.

Le président et PDG de Nokia, Pekka Lundmark, affirme, dans un communiqué, que son entreprise contribue à renforcer la position dominante de l’Ontario dans le domaine de la technologie .

Ce centre de Recherche-Développement durable et de classe mondiale figurera parmi les développements les plus dynamiques de Nokia et permettra de créer des innovations et des solutions de pointe pour faire progresser l’écosystème technologique mondial , dit-il.

L’expansion de Nokia doit permettre la création de plus de 340 emplois à Ottawa et dans la région avoisinante, évalue la province.

Une fois le tout terminé, en 2027, Nokia devrait employer plus de 2500 personnes en Ontario et créer 100 postes supplémentaires de stagiaires dans les domaines des sciences, de la technologie, de l’ingénierie, des arts et des mathématiques, afin de permettre à un plus grand nombre d’étudiants de bénéficier de la formation nécessaire pour accéder au marché du travail, ajoute le gouvernement ontarien.

Avec les informations de La Presse Canadienne