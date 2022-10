Le Grand défi Pierre Lavoie : des centaines de participants marchent dans la région

Plus de 1000 personnes ont participé dimanche à la Grande marche de Trois-Rivières, organisée par le Grand défi Pierre Lavoie et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ). Des marches se déroulaient simultanément dans plusieurs villes de la province, dont Bécancour où 250 personnes se sont réunies pour l’occasion.

En Mauricie et au Centre-du-Québec, des marches ont aussi eu lieu samedi à Saint-Léon-le-Grand, Drummondville et Victoriaville.

Les participants à la marche de Trois-Rivières se sont réunis dès 9 h dimanche matin au moulin seigneurial, dans le secteur Pointe-du-Lac. Parmi les 1400 marcheurs inscrits à l'événement, il y avait 300 enfants.

Environ 1400 personnes étaient inscrites à la Grande marche, à Trois-Rivières. Photo : Radio-Canada

Les participants ont marché sur une distance de cinq kilomètres dans les sentiers du site, aux côtés de plusieurs médecins de famille. Les professionnels de la santé souhaitent promouvoir les bienfaits d’un mode de vie actif par le biais de cette activité.

L'organisatrice de la marche à Trois-Rivières, la Dre Karine Talbot, souligne que l'activité physique permet de prévenir l'hypertension, le diabète, et certains types de cancer liés à l'obésité. Les médecins de famille forment depuis sept ans un partenariat avec le Grand défi Pierre Lavoie afin de prescrire de l’exercice physique.

« La marche, c’est, selon moi, le médicament numéro un. Mes patients savent que s’ils me présentent une problématique de santé, je vais parler d’exercice en premier lieu. » — Une citation de Dre Karine Talbot

La Dre Karine Talbot, qui est médecin de famille, était l'organisatrice de la Grande marche 2022 à Trois-Rivières. Photo : Radio-Canada

La pandémie nous a montré à quel point c’était difficile, des fois, côté santé mentale et santé physique. Les gens qui ont continué à être actifs, qui ont intégré l’activité dans leur routine, avec le télétravail, s’en sortent beaucoup mieux , a ajouté la Dre Talbot.

À écouter : Pierre Lavoie en entrevue à l'émission En direct

Tous les marcheurs rencontrés par Radio-Canada s’entendaient sur l’importance de faire de l’activité physique. La marche c’est un très bon exercice, c’est accessible à tout le monde. On le fait en famille, on jase en même temps , a déclaré une mère, accompagnée de ses deux filles.

Des ateliers d’échauffements étaient proposés, de même que des prestations musicales Photo : Radio-Canada

L’événement se voulait familial et plusieurs activités étaient offertes pour divertir petits et grands. Divers kiosques tenus par des organismes dédiés aux jeunes, dont les scouts et la Maison des jeunes de Pointe-du-Lac, étaient aussi sur place.