Quatre attaques au couteau en fin de semaine à Winnipeg

La police de Winnipeg enquête sur quatre agressions au couteau survenues samedi et dimanche. Aucune arrestation n'a été effectuée jusqu'ici.

Une femme et trois hommes ont été emmenés à l'hôpital à la suite de ces attaques.

Trois d'entre elles se sont produites dans la même heure, entre 1 h et 2 h du matin samedi, mais dans des quartiers différents.

Quatre attaques, aucune arrestation à date

Des policiers ont d'abord été appelés à l'angle de l'avenue Ellice et de la rue Sherbrook vers 1 h 20 samedi et ont trouvé un homme de 31 ans présentant des blessures au haut du corps décrites comme étant superficielles , a indiqué le Service de police de Winnipeg dans un communiqué, dimanche.

Selon la police, plusieurs suspects auraient approché l'homme sur la rue Sherbrook, l'auraient attaqué avec un objet non identifié et l'aurait volé avant de s'enfuir. L’homme de 31 ans a été emmené à l'hôpital dans un état stable.

Dix minutes plus tard, des agents ont été appelés sur Stella Walk, entre la rue King et Charles Walk, où ils ont trouvé un homme de 19 ans souffrant de blessures au torse. Il a été emmené à l'hôpital dans un état instable et a subi une intervention chirurgicale. Ses blessures, selon la police, ne mettent pas sa vie en danger.

La police déclare que, dans cette affaire, il semble que l'homme ait été abordé par un suspect sur la rue Main et poignardé lors d'une attaque non provoquée. Le suspect s'est enfui.

Une troisième attaque s’est déroulée une demi-heure plus tard. À 2 heures du matin, la police a été appelée sur la rue Austin Nord entre la rue Jarvis et l’avenue Selkirk et a trouvé une femme de 35 ans poignardée au bas du corps. Jugé instable au moment où elle a été emmenée à l'hôpital, l’état de la victime est maintenant stable, selon la police.

Aucune arrestation n'a été effectuée dans le cadre des trois agressions au couteau de samedi. L'unité des crimes majeurs du Service de police de Winnipeg enquête sur ces attaques.

Puis, dimanche vers 1 heure du matin, un homme de 21 ans a été transporté à l'hôpital dans un état critique après avoir été trouvé avec des blessures au haut du corps sur la rue Kate entre les avenues Bannatyne et Elgin. Selon la police, son état est maintenant stable.

Selon la police, la victime a refusé l'aide des agents. Aucune arrestation n'a été effectuée dans cette affaire.

Le Service de police de Winnipeg demande à toute personne ayant des renseignements sur les quatre agressions au couteau d'appeler les enquêteurs au 204-986-6219 ou Échec au crime au 204-786-TIPS (8477).