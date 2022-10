Le Nouveau-Brunswick annonce la construction de 380 logements sociaux

Le Nouveau-Brunswick prend la crise du logement en main et annonce qu’il va construire 380 nouveaux logements sociaux, en plus de rénover immédiatement 110 logements vacants.

La province investira 102,2 millions de dollars dans cette mesure. Cent millions seront consacrés aux nouvelles constructions et 2,2 millions sont réservés aux rénovations.

Les logements seront répartis comme suit :

120 logements à Saint-Jean, Moncton et Fredericton (40 par ville);

68 logements dans le nord du Nouveau-Brunswick;

192 logements dans les régions où le besoin se fait le plus sentir.

Les travaux de rénovation des 110 logements seront terminés d’ici le 31 mars 2023. Pour ce qui est de la construction des nouveaux logements, la planification sera faite cette année et la construction pourrait commencer au printemps 2023.

Les ministres Dorothy Shephard et Arlene Dunn annoncent participaient à l'annonce d'un investissement de 100 millions de dollars pour la construction de nouveaux logements sociaux. Photo : Radio-Canada

Actuellement, le ministère du Développement social possède et exploite 808 immeubles qui comptent en tout 3800 unités. La plupart de ces logements, construits dans les années 70 sous le gouvernement Hatfield, sont vieillissants, leur âge moyen est de 52 ans.

Il est temps d’aller plus loin dans le développement du logement , a indiqué la ministre du Développement social Dorothy Shephard.

Elle ajoute que son ministère collaborera avec les municipalités pour déterminer où seront construits les nouveaux logements, mais Mme Shephard indique qu’il y a une volonté d’intégrer les logements dans des quartiers existants.

Un toit pour se sentir bien

Juanita Black a fait sa première demande pour un logement social quand son fils avait deux ans. Le premier logement qu’on lui a offert sur le boulevard McLaren à Saint-Jean n’avait pas d’eau chaude ou de sortie de secours.

Juanita Black, qui milite pour davantage de logements pour les familles à faible revenu, était heureuse de l'annonce de la construction de 380 nouveaux logements. Photo : Radio-Canada

Quelques années plus tard, elle a pu bénéficier d’un meilleur logement social, et elle se réjouit que les choses changent et s’améliorent.

Ça va raccourcir la liste d’attente et l’anxiété des gens de ne pas avoir une place décente où vivre , croit-elle.

« Tu as besoin d’avoir une place où dormir pour te lever le matin et avoir une bonne journée. » — Une citation de Juanita Black, résidente d'un logement social

Une première en près de 40 ans

C’est la première fois en près de 40 ans que la province construit de nouveaux logements. Dans les dernières années, la province a plutôt misé sur des partenariats avec le secteur privé pour construire des logements abordables.

Dorothy Shephard est de retour comme ministre du Développement social après son passage comme ministre de la Santé. Photo : Radio-Canada

La ministre Shephard a d’ailleurs souligné vouloir continuer à travailler avec des partenaires privés et communautaires pour atteindre son objectif de construire 1000 nouveaux logements abordables d’ici sept ans.

Plus de 14 500 Néo-Brunswickois vivent dans des logements sociaux, abordables ou bénéficient de subventions pour leur loyer.

L’augmentation du coût de la vie combinée avec l’explosion du marché immobilier a contribué à une hausse de la demande pour le logement abordable et spécialement le logement social , mentionne Mme Shephard.

Elle admet que la province vit une importante crise.

Il y aura 40 nouvelles unités de logement social à Saint-Jean. Photo : Radio-Canada / Frederic Cammarano

Je ne sais pas comment on peut dire qu’il n’y a pas de crise. Je parle en mon nom, et du gouvernement et je crois qu’il y a une crise , a-t-elle dit.

Le Nouveau-Brunswick a instauré pendant la pandémie un plafond sur l’augmentation des loyers. En principe, la mesure ne sera pas prolongée au-delà du 31 décembre 2022, ce qui inquiète plusieurs organismes de lutte contre la pauvreté.

Dorothy Shephard a indiqué en mêlée de presse que sa collègue chez Service Nouveau-Brunswick, la nouvelle ministre Jill Green, pourrait faire une annonce en lien avec cette question. De plus, le ministère du Développement social prévoit annoncer d’ici quelques jours son plan en lien avec l’arrivée de la saison hivernale et l’itinérance.