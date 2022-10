Les familles dont Fiona a détruit la maison cherchent où rester en N.-É.

Je suis sorti de ma chambre pour aller aux toilettes, et l'eau coulait des murs de la salle de bain , raconte Dana Boutilier.

La tempête a arraché les bardeaux et une partie du toit de sa maison, près de Truro.

La plupart de sa maison et de ses biens sont maintenant couverts de moisissure. Elle croit que les réparations prendront au moins un an et elle s'inquiète pour sa famille entre-temps.

Dana Boutilier dit que l'aide de la Croix-Rouge s'est fait attendre et que de trouver un logement en temps de pénurie n'est pas facile. Photo : Radio-Canada / David Laughlin

Les Boutiliers font partie des centaines de Néo-Écossais dont les maisons ont été endommagées ou détruites par Fiona.

Selon la Croix-Rouge, plus de 250 personnes dans la province ont dû quitter leur domicile et séjourner dans des abris d'urgence ou être placées dans des hôtels au cours des trois dernières semaines.

Mais Dana Boutilier pense que le nombre réel de personnes qui ont besoin d'aide est encore plus élevé, car comme elle, elle pense que d'autres en régions rurales sont tombées entre les craques.

Quand la Croix-Rouge m'a finalement rappelée, ils m'ont suggéré d'aller à notre refuge pour sans-abri local et d'appeler ma banque alimentaire , dit-elle.

Dana Boutilier siège au conseil d'administration du refuge. Elle savait qu’il n’y avait pas de place, alors elle a amené ses enfants chez des membres de la famille, et elle et son mari sont retournés chez eux pour camper.

Pendant près de trois semaines, la famille a été séparée, dans trois maisons différentes.

Leur compagnie d'assurance va finalement payer pour une location à court terme, mais Dana Boutilier dit que trouver un endroit a été très difficile et qu'ils ne pourront pas emménager avant le 25 octobre.

« Pas facile de trouver une place pendant une crise du logement! » — Une citation de Dana Boutilier, sinistrée de la tempête Fiona

Dana Boutilier n’a rien reçu de la croix rouge jusqu'à ce que CBC News contacte la Croix-Rouge au sujet de sa situation.

Puis elle a reçu un paiement par courriel de 500 $, mais elle ne sait pas si sa famille aura droit à plus.

Un arbre est tombé sur une camionnette en Nouvelle-Écosse. Photo : Facebook/Nova Scotia Power

La Croix-Rouge refuse de commenter un cas en particulier à cause des règles de confidentialité.

Mais le directeur des communications de la Croix-Rouge pour la région de l'Atlantique, Dan Bedell, dit que des millions de dollars ont déjà été distribués dans la région.

La Croix-Rouge a donné plus de 11 millions $ [...] à environ 32 000 ménages dans la région de l'Atlantique , dit-il. Ces chiffres augmentent constamment à mesure que les ménages sont contactés et que leurs coordonnées sont vérifiées.

Aide plus rapide dans la métropole

La situation est aussi précaire pour Alicia Getz et sa fille Mercury dont l’immeuble à logements de la municipalité régionale d'Halifax a été endommagé par la tempête.

Mercury et Alicia Getz dans la chambre d'hôtel où elles séjournent en attendant de trouver un logement. Photo : Radio-Canada / Brian MacKay

Lorsque le toit du bâtiment a été détruit, elles sont parties avec deux valises et se sont retrouvées dans un refuge d'urgence de la Croix-Rouge. Leur appartement est maintenant condamné.

Je ne pleure pas, même si j'ai envie de crier à tue-tête , admet Alicia Getz. Je n'aurais jamais pensé que nous serions dans cette situation.

La famille est maintenant hébergée dans un hôtel par la Croix-Rouge, grâce à un financement du gouvernement provincial. Mais le séjour ne doit durer que deux semaines et elle ne sait pas ce qui arrivera après.

Elle avait une assurance locataire et elle a reçu le financement d'urgence de 1000 $ pour les personnes qui ne peuvent pas retourner chez elles, mais ça semble impossible de trouver un appartement dans son budget à Halifax.

C’est difficile de trouver un nouvel endroit. , dit-elle. Je ne sais pas si je vais y arriver.

La Croix-Rouge canadienne a demandé à certains habitants de l’Île-du-Prince-Édouard qui ont demandé une aide d'urgence de 250 $ après la tempête Fiona de se présenter en personne pour confirmer leur identité. Photo : CBC / Steve Bruce

Aide d'urgence limitée

Dan Bedell dit que la croix-rouge va essayer de prolonger les séjours à l'hôtel mais explique qu'à un moment donné, l'organisation va devoir se retirer.

Nous ne sommes pas vraiment impliqués dans les besoins de logement à long terme , explique-t-il. Nous savons qu'il s'agit d'un problème énorme, [...] mais ce n’est pas notre organisation qui le gère.

La porte-parole du ministère provincial des Affaires municipales et du Logement, Krista Higdon, invite les gens à la recherche d’un logement à contacter son ministère.

Nous les encourageons à nous contacter pour se renseigner sur notre programme de supplément au loyer et pour expliquer leur situation et leurs besoins actuels , écrit-elle.

Elle rappelle que la Croix-Rouge et l'Association de logement communautaire du Cap-Breton ont chacune reçu 100 000 $ pour financer les séjours à l'hôtel des sinistrés.