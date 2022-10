Incertitude sur l’avenir de la nouvelle force policière de Surrey

L'élection de la nouvelle mairesse de Surrey, Brenda Locke, sème le doute sur la transition vers une force policière locale déjà bien entamée dans la deuxième ville la plus peuplée de la Colombie-Britannique. Pendant sa campagne et dans son discours de victoire samedi, Brenda Locke a promis d'abolir la nouvelle force policière de Surrey et de renouveler l'entente de services avec la Gendarmerie royale du Canada (GRC).

Pendant son mandat de 2018 à 2022, le maire défait Doug McCallum a fait de la mise en place d’une force policière municipale son cheval de bataille. La police de Surrey existe depuis deux ans et compte plus de 350 employés. Elle a son chef de police et plus de 150 agents dont un certain nombre sont déjà déployés sur le territoire.

À la suite des élections de samedi, la directrice générale du conseil d’administration du Service de police de Surrey, Melissa Granum, a déclaré que le conseil voulait rencontrer la nouvelle mairesse le plus rapidement possible pour la mettre à jour quant au processus de transition.

Tout ce que nous pouvons faire, c’est nous concentrer sur notre travail avec la certitude que la décision originale [de former une nouvelle force policière] n’a pas été prise à la légère et encore moins avec l’intention qu’elle serait un enjeu de campagne tous les quatre ans , a déclaré Melissa Granum. Nous sommes convaincus que notre travail va se poursuivre.

Le soir des élections, Brenda Locke a dit être prête à rencontrer le conseil d’administration immédiatement.

Un processus complexe

Le porte-parole de la police de Surrey, Ian MacDonald, a dit dans une déclaration que les discussions avec la nouvelle mairesse et son conseil sont les bienvenues, mais que toute décision quant à l’avenir de la force policière doit être approuvée par le gouvernement de la Colombie-Britannique comme l’a été la formation de cette police municipale en 2019.

Nous sommes une force policière reconnue depuis deux ans, a déclaré Ian MacDonald. Nous sommes déjà une part importante de la sécurité publique de Surrey. De suggérer à la légère que la deuxième force policière en importance de la province pourrait être effacée en claquant des doigts est irresponsable. En fin de compte, il s’agit d’une décision provinciale.

L’ancien procureur général de la province, Wally Oppal, qui est aussi président du groupe de travail pour la transition de la GRC à la force policière municipale, a dit avant les élections de samedi que de revenir aux services de la GRC serait un processus complexe. Selon lui, la municipalité devra obtenir l’approbation du procureur général de la Colombien-Britannique et faire valoir son point de vue.

Au cours de sa campagne électorale, Brenda Locke et son parti Surrey Connect ont soutenu que de continuer de faire appel aux services de la GRC permettrait à la Ville d’économiser 521 millions de dollars au cours des quatre prochaines années.

Brenda Locke a affirmé être prête à démontrer que la GRC est un meilleur moyen d’offrir des services de police à Surrey. Elle a aussi dit que les employés de la police de Surrey seraient transférés à leur force policière d’origine ou intégrés au sein de la GRC de Surrey.

La création d'un corps de police indépendant et la résiliation du contrat avec la GRC constituaient l'une des principales promesses électorales de l'ancien maire de Surrey, Doug McCallum. Photo : Radio-Canada

Les dépenses en capitaux, comme les voitures et les équipements, seraient absorbés par la GRC de Surrey, a-t-elle également soutenu.

Selon le ministère de la Sécurité publique, la GRC doit accepter de fournir ses services à une municipalité dans le cadre d’une entente adoptée selon les politiques du gouvernement fédéral.

Le gouvernement [provincial] ne peut pas supposer des décisions et des actions des maires et des conseils municipaux avant même qu’ils ne prêtent serment, ou des mesures officielles que pourrait prendre la Ville de Surrey quant au service de police de Surrey, a déclaré un porte-parole du ministère de la Sécurité publique dimanche.

Avec des informations de la Presse canadienne et de Courtney Dickson