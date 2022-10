Les bibliothèques de l’Estrie sont dans la moyenne provinciale

Dans le cadre de la 24 e Semaine des bibliothèques publiques du Québec, un premier portrait national des bibliothèques publiques québécoises a été publié et l’Estrie se trouve dans la moyenne.

Les bibliothèques ont été évaluées selon cinq critères : les heures d’ouverture, les ressources humaines, les dépenses d’acquisition, la superficie et les places assises .

Sur des critères bien précis, on peut mettre des chiffres. Ça permet aux élus de regarder où est leur bibliothèque et sur quel front ils peuvent agir pour bonifier leur offre aux citoyens , explique le président de l' ABPQ , Denis Chouinard.

Dans son rapport, l’Association des bibliothèques publiques du Québec ( ABPQ ) donne une note générale de 66 % pour les services de bibliothèques publiques offerts en province. Quant à l'Estrie, elle obtient une note de 68 %.

Sur une échelle d’un à cinq, la région se situe donc au troisième niveau.

« Il y a peu de bibliothèques qui sont à cinq, mais c’est correct. L’idée de ce programme-là est de donner des pistes pour s’améliorer. » — Une citation de Denis Chouinard, président de l'Association des bibliothèques publiques du Québec

Ce sont les bibliothèques de la région de Montréal qui obtiennent le meilleur résultat, avec une note globale de 91 %.

Il ne s’agit pas de faire un palmarès, mais il s’agit de donner un outil précieux aux municipalités pour prendre des mesures pour améliorer leur bibliothèque et améliorer le service à leurs citoyens , poursuit Denis Chouinard, qui précise que l’état des bibliothèques varie beaucoup à l’intérieur même d’une région parce que les bibliothèques sont sous juridiction municipale.

Denis Chouinard mentionne que les bibliothèques sont de plus en plus fréquentées , notamment parce que ce sont des lieux d’information, de culture, d’éducation et d’alphabétisation.