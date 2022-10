Fin d’une époque pour le Regroupement des femmes de la région de Matane

Récemment le Regroupement des femmes de la région de Matane a quitté la maison où l’organisme était installé depuis près d’une quarantaine d’années. Le bâtiment, qui appartient à l’organisme, était devenu trop vétuste et ne répondait plus aux besoins.

La question se posait déjà il y a cinq ans. Depuis, plusieurs scénarios ont été envisagés par le conseil d’administration. Rénover ou détruire sa maison centenaire est au centre du questionnement.

La décision devrait tomber sous peu. L’organisme communautaire n’a plus le choix. Le Regroupement offre de nombreux services de soutien et de formation. L’organisme gère aussi des programmes de réinsertion au marché du travail et une friperie.

Sa maison n’était plus du tout fonctionnelle et ne répondait plus aux normes de sécurité incendie ni à celle d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Depuis plusieurs années, les étages étaient condamnés.

Le Regroupement a finalement dû déménager pour poursuivre ses activités et loue maintenant deux locaux au centre-ville de Matane.

La coordonnatrice du Regroupement Thérèse Sagna se dit soulagée d’avoir pu dénicher un endroit accessible près du centre-ville pour la friperie. La réouverture aura lieu dans quelques jours.

Thérèse Sagna, coordonnatrice et intervenante au Regroupement des femmes de la région de Matane. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

D'ici peu, un urbaniste de la Ville doit venir évaluer la vocation qui doit être donnée au site où s’érige l’ancienne maison du Regroupement qui sera commerciale ou administrative.

Au Regroupement, eu importe le choix, - démolition ou rénovation, il aura des conséquences financières importantes pour l’organisme d’aide.

Tout va être lié à l’argent. On va prendre ce qui est moins coûteux pour nous et qui puisse répondre, correspondre vraiment à tout ce qu’on donne comme services , commente Mme Sagna.

Tout dépendra donc des subventions que l’organisme pourra obtenir.

L’organisme se donne encore deux ans pour régler ses problèmes de local et d’emplacement.

Avec les informations de Jean-François Deschênes