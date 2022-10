Victime de tentative de meurtre, elle dénonce l’inaction de la police de Trois-Rivières

Je leur ai dit qu’il m’avait mis le poignard à la gorge, que c’était dangereux, qu’il avait des armes à feu, à plusieurs reprises, [...] ma vie était en danger, c’était extrêmement dangereux et il ne s'est jamais rien passé , a expliqué Josée Laurendeau en entrevue à Radio-Canada.

Une enquête du Journal de Montréal confirme qu'elle avait alerté les policiers de la dangerosité de Claude Bergeron à de multiples reprises dans les jours précédant le 8 octobre 2020.

Josée Laurendeau ainsi que l’avocate qui la représentait au moment des événements, Me Nancy Provencher, jugent que la police de Trois-Rivières a minimisé les risques imminents d'homicide.

L’avocate indique qu’elle a dû elle-même contacter la police de Trois-Rivières pour qu’elle protège sa cliente, une première en 25 ans de carrière, pour Me Provencher.

À mon tour, j’ai dû faire quelques interventions au service de police et, encore là, les craintes qui étaient sérieuses et fondées n’ont pas non plus été prises au sérieux, déplore-t-elle. Lorsque un plus haut gradé du poste m’a contactée, je dois vous dire que le ton été pas tout à fait ouvert, à l’écoute, [c’était] à la limite de l’arrogance.

L'espoir d'apporter des changements

Deux ans plus tard, Josée Laurendeau revient sur cette histoire, car elle souhaite que des changements soient apportés afin que les femmes soient mieux protégées contre la violence conjugale.

Une plainte en déontologie policière a été déposée l’an dernier. Le processus suit son cours.

On a remis en question la crédibilité des propos de madame et, en mon sens, ce n'est pas le rôle du policier, à cette étape-là, d’apprécier ou non le bien-fondé d’une plainte , affirme l’avocate Nancy Provencher.

La police de Trois-Rivières a refusé notre demande d'entrevue, dimanche, indiquant qu'elle ne souhaite pas interférer avec le processus d'enquête.

Josée Laurendeau envisage une poursuite civile si la procédure en déontologie ne donne pas de résultats satisfaisants.

L'événement du 8 octobre 2020 a engendré un important déploiement policier (archives). Photo : Radio-Canada

Événements du 8 octobre 2020

Ce jour-là, une dizaine de coups de feu ont été tirés dans le secteur Trois-Rivères-Ouest. Josée Laurendeau évite les balles, mais son conjoint est blessé. Son décès sera constaté par la suite.

Claude Bergeron, un résident de Sainte-Ursule qui était âgé de 67 ans, a ensuite pris la fuite à bord d'un véhicule, mais sa course a été freinée par un accident de la route. C'est à ce moment qu'il s'est enlevé la vie.

Le 8 octobre 2020, Claude Bergeron est entré en collision avec un camion de livraison après avoir tiré des coups de feu chez son ex-conjointe, à Trois-Rivières (archives). Photo : Radio-Canada

Le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) a mené une enquête, puisque le décès est survenu lors d'une intervention policière. Le rapport a été remis au Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) qui a jugé que le travail des policiers de Trois-Rivières ne constituait pas une infraction criminelle.

À Trois-Rivières, le 8 octobre 2020 vers 14 h 40, le civil se serait présenté chez son ex-conjointe. Une fois sur les lieux, le sujet aurait fait feu sur le nouveau conjoint de celle-ci. L’individu aurait ensuite pris la fuite à bord de sa voiture. Des policiers non loin des lieux l’auraient localisé et une poursuite automobile aurait été enclenchée. Peu de temps après, l’homme aurait provoqué une collision avec un autre véhicule et se serait immobilisé. Les policiers se seraient approchés du véhicule de l’homme et l’auraient vu retourner son arme contre lui. Il a été transporté dans un centre hospitalier où son décès a été constaté. - communiqué de presse du Bureau des enquêtes indépendantes (BEI)

Le rapport du BEI sur cet événement n'est pas public, puisqu’il contient des renseignements sensibles et nominatifs, des déclarations des personnes impliquées et des témoins de même que des éléments de preuve , indique l'organisation.

Avec les informations de Jacob Côté