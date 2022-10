Le gouvernement britannique revient sur son projet budgétaire

Selon Jeremy Hunt, les nouvelles mesures fiscales se traduiront par des recettes supplémentaires de 32 milliards de livres (49,5 milliards de dollars canadiens). Selon le Sunday Times, les projets gouvernementaux en passe d'être abandonnés ont fait apparaître un trou de 72 milliards dans les finances publiques.

Aide aux ménages les moins riches

Le gouvernement entend également limiter les aides accordées en matière d'énergie, avec un plafonnement des prix qui s'arrêterait en avril 2023, et non plus pour deux ans. Au-delà de cette date, le gouvernement cherchera d'autres solutions pour venir en aide aux ménages les plus modestes, a-t-il dit.

Je reste extrêmement confiant quant aux perspectives économiques à long terme du Royaume-Uni pour réaliser notre projet de croissance , a-t-il déclaré dans une vidéo diffusée à la télévision. Mais la croissance exige de la confiance et de la stabilité, et le Royaume-Uni assumera toujours sa part , a-t-il ajouté.

Sur les marchés financiers, la livre sterling a accru ses gains et les rendements obligataires à long terme ont accentué leur repli immédiatement après les annonces de Jeremy Hunt, qui étaient initialement prévues dans deux semaines.

Vers 12 h 00, la monnaie britannique valait 1,12 dollar amécain, après avoir atteint 1,13 dollar américain. Au même moment, le rendement des gilts (les titres de créance émis par le Royaume-Uni) à 20 ans reculait de 37,9 points de base après avoir perdu en séance jusqu'à 42 points de base.

Jeremy Hunt va rencontrer tous les secrétaires d'État cette semaine pour décider des futurs projets de dépenses, a annoncé par ailleurs les services de la première ministre Liz Truss à l'issue d'une réunion de son cabinet.

Liz Truss, première ministre britannique Photo : Reuters

Restaurer la crédibilité

Ces projets de dépenses seront soumis vendredi à l'Office for Budget Responsibility (OBR), l'organisme public indépendant de surveillance des finances publiques britanniques.

Le gouvernement s'emploie à restaurer la crédibilité économique du pays à la suite d'une tourmente financière déclenchée par la présentation fin septembre d'un mini-budget prévoyant des baisses d'impôts et des aides aux ménages et aux entreprises sans précisions sur leur financement.