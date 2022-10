Paul Rouleau, le Franco-Ontarien derrière la Commission sur l’état d’urgence

Je sais que différents points de vue vont être lancés avec force. C'est normal. Il est toutefois important qu'en tout temps, les désaccords restent respectueux , a expliqué le juge Rouleau en ouverture des audiences de la Commission, ajoutant qu'il contrôlerait activement la procédure .

En tant que chef de la Commission sur l'utilisation des pouvoirs d'urgence par le gouvernement fédéral en réponse à la manifestation des camionneurs de l’hiver dernier qui a paralysé certaines parties du centre-ville d'Ottawa pendant près de trois semaines, le juge franco-ontarien de la Cour d'appel de l'Ontario sera le visage public de ce qui pourrait être six semaines polarisantes et politiquement tendues.

La Commission sur l’état d'urgence se penche sur la décision du gouvernement fédéral d'invoquer la Loi sur les mesures d'urgence. Quelque 65 témoins sont attendus, y compris des participants à la manifestation, des représentants des forces de l'ordre, le premier ministre Justin Trudeau, des ministres du cabinet fédéral, ainsi que des élus et des fonctionnaires des gouvernements provinciaux et municipaux.

La journée d'ouverture a vu les lignes de bataille se dessiner alors que les avocats des principaux acteurs - y compris du gouvernement fédéral, des provinces de l'Alberta et de la Saskatchewan, de la police d'Ottawa et des organisateurs de la manifestation - ont prononcé leurs brèves remarques d'ouverture.

Les avocats du gouvernement fédéral ont promis de présenter le processus qui a conduit à l’utilisation en dernier recours de la Loi sur les mesures d’urgence étape par étape, tandis qu'un avocat des organisateurs du convoi des camionneurs a estimé que le gouvernement fédéral n'avait jamais atteint le seuil légal pour invoquer une telle loi.

Le calendrier s’annonce serré puisque les audiences doivent se terminer le 25 novembre.

Pour parvenir à le respecter et à mener cette commission très attendue, le choix s’est porté sur un juge d’expérience, bien connu de la communauté franco-ontarienne.

Originaire d'Eastview, maintenant connu comme le quartier Vanier à Ottawa, selon sa biographie de l'Université de l'Ontario Français, Paul Rouleau a obtenu son baccalauréat en administration, en 1974, puis son baccalauréat en droit, en 1977, à l'Université d'Ottawa.

Admis au barreau en 1979, il a obtenu ensuite une maîtrise en droit de l'Université York en 1984, selon sa biographie disponible sur le site Web de la Cour d'appel de l'Ontario.

En 2002, M. Rouleau a été nommé juge à la Cour supérieure de l'Ontario sous le gouvernement libéral de Jean Chrétien, puis juge à la Cour d'appel de l'Ontario en 2005.

En 2014, il a été nommé à la Cour suprême du Yukon, puis à la Cour de justice du Nunavut et à la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest, toutes deux en 2017.

Lors de son allocution d'ouverture jeudi, M. Rouleau a déclaré que son expérience en tant que juge va éclairer la façon dont il mènera l'enquête.

Au cours de ces audiences, j'entendrai pour la première fois l'essentiel de ces preuves, tout comme les membres du public , a-t-il expliqué. À cette fin, je n'ai fait aucun constat ni tiré aucune conclusion.

« Comme un juge, mes conclusions et ma conclusion seront basées sur les preuves qui me seront présentées. Je garderai l'esprit ouvert tout au long du processus et n'arriverai à une conclusion finale qu'une fois toutes les preuves réunies. »