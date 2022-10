Encore trop de dangers guettent les agriculteurs

L’agriculteur de Belledune est resté coincé une heure sous la machine. Son bras était immobilisé et le réservoir à essence se déversait. Une heure plus tard, les secours sont arrivés.

Bill Duivenvoorden de Belledune s'estime chanceux d'avoir survécu à un grave accident agrcole il y a 20 ans. Photo : Gracieuseté Bill Duivenvoorden

Trois décennies plus tard, il se compte chanceux d’être encore en vie.

Selon l’Alliance agricole du Nouveau-Brunswick, trop d’accidents agricoles se produisent encore sur les fermes de la province.

C’est un travail dangereux , souligne la présidente-directrice générale de l’organisme Anna Belliveau. Il y a beaucoup d’équipement et parfois la formation est minimale.

Selon Travail sécuritaire NB, un Néo-Brunswickois meurt chaque année dans un accident de ferme. En 2021, il y a eu 53 accidents. Même si ces personnes n’ont pas perdu la vie, elles ont eu besoin de soins et de temps pour récupérer.

Un vide au Nouveau-Brunswick

L’Alliance compte lancer l’année prochaine une nouvelle initiative pour rendre les fermes des milieux de travail plus sécuritaires.

Le Nouveau-Brunswick est l’une des seules provinces à ne pas posséder un tel programme.

Selon Mme Belliveau, le programme va se concentrer sur le volet éducatif.

Anna Belliveau est directrice générale de l'Alliance agricole du Nouveau-Brunswick. Photo : Gracieuseté Anna Belliveau

Des visites sur les fermes et des formations en ligne sont dans la mire de l’organisme, qui est à la recherche d’une personne pour coordonner le programme.

M. Duivenvoorden croit que cela sera bénéfique pour le secteur, même pour ceux qui ont grandi sur une ferme.

C’est facile d’être complaisant. Vous faites la même routine tous les jours. Après un moment tu te dis: ah ça c’est rien, mais c’est là que ça peut devenir dangereux.

1 agriculteur sur 4 pense que sa vie ne vaut pas la peine d’être vécue

Anna Belliveau ajoute qu’un volet important du nouveau programme visera la santé mentale des agriculteurs.

Elle affirme que la demande est grande pour un plus grand soutien.

Une étude publiée en juin par l’Université de Guelph a révélé que les agriculteurs ont des taux plus élevés de stress, d’anxiété et de dépression que la moyenne des Canadiens. On y apprend aussi qu’un agriculteur sur quatre ne pense pas que sa vie vaut la peine d’être vécue, ne veut plus vivre ou a eu des idées suicidaires au cours de la dernière année.

Des catastrophes météorologiques, la pénurie de main-d'œuvre, les problèmes des chaînes d’approvisionnement et la planification de sa succession sont des facteurs de stress pour les agriculteurs. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Professeure au département de médecine des populations au Collège vétérinaire de l’Ontario, Andria Jones Bitton explique que les facteurs qui contribuent à la mauvaise santé mentale des agriculteurs sont nombreux.

Elle a mené une étude nationale qui a permis d’interroger 1200 agriculteurs. Selon elle, des événements météorologiques, la pénurie de main-d'œuvre, les problèmes des chaînes d’approvisionnement et la planification de sa succession sont des facteurs de stress.

Mme Jones-Bitton pense qu’il est très important d’avoir des services axés sur le milieu agricole, parce que certains fermiers sont nerveux à l’idée de consulter et que certains professionnels ne comprennent pas nécessairement leur réalité.

Certains participants ont expliqué être allés voir leur médecin de famille pour des problèmes de santé mentale et on leur a recommandé avec bienveillance de prendre deux semaines de congé. Mais c’est juste impossible pour plusieurs fermiers , raconte-t-elle.

Selon Anna Belliveau, combiner un programme de sécurité avec un programme de santé mentale va de soi. Les deux sont liés.