Des municipalités mal desservies par Amazon

Plusieurs résidents de municipalités du Bas-Saint-Laurent se plaignent de ne plus recevoir leurs colis d'Amazon. C'est notamment le cas à Saint-Simon et à Saint-Fabien. Leurs citoyens ne sont plus desservis par le géant américain.

Radio-Canada a recueilli le témoignage d'une trentaine de résidents, dont celui d'Isabelle Proulx, de Saint-Fabien. Elle passe en moyenne cinq commandes par mois chez Amazon.

La citoyenne de la municipalité de 1800 habitants est même abonnée au service Amazon Prime, ce qui lui permet, en théorie, de recevoir ses colis plus rapidement. Mais depuis quelques mois, elle ne les reçoit plus.

Depuis environ fin avril, début mai, chaque fois qu'on commande sur Amazon, avec le nouveau transporteur, Intelcom, il ne fait pas la livraison. [...] Au bout d'une semaine, faut qu'on communique avec Amazon pour se faire rembourser , déplore-t-elle.

Isabelle Proulx, résidente de Saint-Fabien Photo : Radio-Canada / Sophie Martin

Pour remédier à la situation, Isabelle Proulx et d'autres résidents font maintenant livrer leurs achats au bureau de poste de Saint-Fabien. De cette façon, la livraison est assurée par Postes Canada, et non par Intelcom, dit-elle.

En procédant de cette manière, certains citoyens omettent toutefois d'inscrire leurs coordonnées personnelles. Résultat : certains colis dorment au bureau de poste et ne sont pas ramassés .

Si jamais le bureau de poste appelle chez Amazon pour savoir ‘‘j'ai ce numéro de suivi là, ça appartient à qui?’’ Bien évidemment, il y a une question de confidentialité, il ne peut pas le donner , ajoute celle qui commande chez Amazon depuis environ cinq ans.

Plusieurs citoyens de Saint-Fabien font livrer leurs colis d'Amazon directement au bureau de poste. Photo : Radio-Canada / Sophie Martin

« Si j'oublie de changer mon endroit de cueillette, la commande, elle passe. Mais après ça [...] on se tourne les pouces et on attend après notre commande puis on ne reçoit rien. » — Une citation de Isabelle Proulx, résidente de Saint-Fabien

Le transporteur Intelcom reconnaît pour sa part ne plus livrer de colis d'Amazon à Saint-Simon et à Saint-Fabien depuis six mois. La compagnie estime que le nombre de commandes était insuffisant.

Or, Amazon continue d'accorder des contrats de livraison à Intelcom pour desservir les deux municipalités.

Nous pouvons confirmer qu'une erreur isolée de système relative à l’attribution des codes postaux est à l’origine des colis non reçus. [...] Nous travaillons activement sur une solution pour résoudre cette erreur et ainsi la corriger incessamment , indique une porte-parole d'Amazon Canada par courriel.

Ce sont de belles paroles, mais pas grand-chose qui bouge , conclut Isabelle Proulx.

D'après le reportage de Sophie Martin