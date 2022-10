Gel des prix en épicerie : coup de marketing ou geste opportun?

Deux des grands noms de l'alimentation du Québec, Loblaw et Metro, ont tous deux annoncé lundi le gel des prix de certains produits, pour une période de quelques mois. Aux yeux de spécialistes, ces décisions pourront augmenter la pression sur les autres épiciers, mais pourraient aussi représenter une démarche marketing réussie.

En entrevue à Midi info, sur les ondes d'ICI Première – avant l'annonce de Metro, survenue plus tard, en après-midi –, Johanne Labrecque, spécialiste en marketing alimentaire et en commerce de détail à HEC Montréal, estime qu'il est normal que Loblaw, le plus grand détaillant en alimentation du Canada, agisse avec un gel des prix des produits de la marque Sans nom jusqu'à la fin de janvier 2023.

Les épiciers vont toujours s'adapter aux changements économiques pour s'assurer de demeurer concurrentiels , mentionne-t-elle. Dans le contexte inflationniste, la sensibilité aux prix des consommateurs demeure prévalente.

Mme Labrecque précise cependant que le gel des prix est plus adapté aux produits de marque Sans nom, dont le prix est moindre, qu'à ceux de la marque le Choix du Président, qui appartient aussi à Loblaw.

Cela s'explique, selon elle, par le fait que les clientèles visées par les deux marques sont différentes, les consommateurs qui choisissent la marque Sans nom disposant généralement de revenus moindres.

Donc, en garantissant la stabilité des prix, on essaie de créer une loyauté par rapport à l'enseigne , indique encore la professeure.

Cet avis est partagé par Sylvain Charlebois, professeur à l'École d'administration publique de l'Université Dalhousie, qui voit certes un coup de marketing pour Loblaw dans cette annonce, mais aussi la conclusion logique du fait que l'entreprise a un meilleur contrôle sur les différentes étapes de la chaîne d'approvisionnement [de la marque Sans nom], ce qui n'est pas nécessairement le cas pour les autres marques .

Un impact sur la concurrence

Les deux spécialistes s'entendent aussi pour dire que le geste de l'entreprise fera pression sur les autres épiciers, au Québec comme au Canada, pour geler certains prix alimentaires.

Cela dépendra, estime Mme Labrecque, de la capacité de négociation des détaillants, mais aussi des distributeurs. À preuve, rappelle-t-elle, ce bras de fer récent entre Loblaw et Frito-Lay, qui possède plusieurs marques connues de croustilles et autres grignotines.

Dans le cadre de cette guerre des nerfs, les deux parties n'ont pas été en mesure de s'entendre sur le prix de certains produits. Avec pour conséquence l'absence desdits produits sur les étalages pendant plusieurs semaines.

Le distributeur doit aussi négocier avec des fournisseurs qui font face à leurs propres augmentations, rappelle Mme Labrecque.

La chaîne Metro a aussi procédé à un gel des prix de certaines marques. Photo : La Presse canadienne / Paul Chiasson

Une pratique normale, soutient Metro

Dans la foulée de l'annonce de Loblaw, l'épicier Metro a fait savoir, par courriel, que les prix de l'ensemble des produits d’épicerie de marques privées et de marques nationales (sauf les commodités comme le sucre et le café) seront gelés entre le 1er novembre et le 5 février .

L'entreprise note toutefois qu'il s'agit d' une pratique d'industrie . Cette affirmation a été démentie par Loblaw.

Metro indique par ailleurs qu'il est possible que certaines augmentations de prix reçues avant le 31 octobre apparaissent à la tablette , mais qu'il n'y aura aucune hausse de prix par la suite .

Un geste qui survient trop tard?

Là où les deux experts ne s'entendent pas, c'est sur la pertinence d'annoncer le gel maintenant, alors que l'inflation alimentaire dépasse depuis 13 mois l'inflation générale , mentionne M. Charlebois.

Selon ce dernier, Loblaw aurait dû agir il y a au moins un mois.

Sur les réseaux sociaux, les bannières se font massacrer, se font accuser d'escroquerie , indique-t-il, avant de rappeler que l'inflation des produits alimentaires flirte avec les 10 % , les hausses les plus marquées ayant été recensées du côté de plusieurs produits de base, comme la boulangerie, la viande et les légumes.

Mme Labrecque, elle, précise que les négociations avec les distributeurs s'effectuent généralement à moyen terme et que les épiciers s'adaptent constamment aux changements de prix, qu'il s'agisse des frais en énergie, des salaires ou du transport des marchandises, entre autres.

Plus de 1500 articles visés

Dans son annonce, Loblaw reconnaît que l'inflation alimentaire fait monter en flèche les factures d'épicerie.

La marque maison Sans nom comprend plus de 1500 articles d'épicerie.

Dans une lettre partagée avec les membres du programme de fidélité PC Optimum de l'entreprise, le président de Loblaw, Galen G. Weston, affirme que le prix d'un panier moyen d'épicerie a augmenté d'environ 10 % cette année et que le prix de certains articles, comme les pommes, les soupes et les frites, a progressé encore plus.

M. Weston affirme qu'une grande partie des hausses échappe au contrôle de l'entreprise.

Galen G. Weston ajoute que, si la chaîne d'épiceries s'oppose aux augmentations de prix injustes, la plupart sont raisonnables et découlent de la hausse des coûts de base pour les fournisseurs.

C'est pourquoi Loblaw a décidé de se concentrer sur ce qu'elle peut contrôler et verrouille les prix des produits Sans nom. De plus, elle promet d'autres offres, dans les semaines à venir, pour soulager l'escalade des coûts alimentaires.

Enquête fédérale réclamée

À Ottawa, tous les députés fédéraux ont voté en faveur de la tenue d'une enquête sur les profits des chaînes de marchés d'alimentation.

La motion, présentée par le Nouveau Parti démocratique (NPD), réclamait également que soient alourdies les sanctions pour la fixation des prix et que les lois sur la concurrence soient durcies afin d'interdire aux entreprises d'abuser de leur position dominante dans un marché pour exploiter les acheteurs ou les producteurs agricoles .

Toujours sous la pression du NPD, le comité permanent de l'agriculture et de l'agroalimentaire a décidé, il y a deux semaines, qu'il se penchera prochainement sur l'inflation dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire et l'augmentation du coût des produits d'épicerie.

D'autres pays l'ont déjà fait

En août, la chaîne de supermarchés française Carrefour a annoncé son intention de geler les prix d'environ 100 de ses produits de marque maison jusqu'au 30 novembre.

En juin, la branche américaine de Lidl avait lancé une campagne estivale de réduction des prix pour alléger le fardeau inflationniste des clients.

La société a déclaré avoir baissé les prix de plus de 100 articles dans ses magasins répartis dans neuf États de la côte est jusqu'en août.

Le contexte européen est d'ailleurs bien différent de celui qui prévaut en Amérique du Nord, selon Johanne Labrecque, avec une inflation plus marquée et une crise de l'énergie alimentée par la guerre en Ukraine.