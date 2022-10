Trois ans plus tard, un stationnement incitatif de 8 M$ peu utilisé à Ottawa

Un stationnement incitatif dans le sud du quartier Orléans qui a coûté plusieurs millions de dollars à la Ville d’Ottawa est en grande partie vide, depuis son ouverture, il y a trois ans. Des résidents des environs estiment qu'il s'agit d'un gaspillage de l’argent des contribuables et s'interrogent.

Nous avons tous le même sentiment. Il n’est pas utilisé. C’est du gaspillage , plaide Rylee Batista.

Le parc-o-bus Chapel Hill South se trouve à l’intersection du chemin Navan et du boulevard Brian Coburn. Il a ouvert ses portes à la fin du mois d’octobre 2019 et a coûté environ 8,2 M$.

Selon le site web d’OC Transpo, le terrain compte 263 places de stationnement gratuites et devait même passer à 427 places, selon les prévisions.

Pourtant, l’arrêt ne dessert que deux lignes d’autobus régulières, les 32 et les 34 qui circulent environ toutes les 25 minutes la plupart du temps, et, selon OC Transpo, deux autres autobus circulent les matins de semaine vers les écoles secondaires à proximité.

Le stationnement est si peu utilisé qu'OC Transpo a choisi de fermer temporairement des espaces. Photo : Radio-Canada / Reno Patry

Un dépliant en ligne d'OC Transpo sur le parc-o-bus le présente comme parfait pour les clients qui viennent du sud du quartier Orléans et des communautés avoisinantes et dit aux clients de stationner leur voiture et de laisser OC Transpo vous emmener le reste du chemin - 35 minutes jusqu'au centre-ville .

Mais c'est loin d'être la réalité.

Selon le planificateur de transport en commun de Google Map, il faut environ une heure pour se rendre en transport en commun du parc-o-bus au bureau de CBC/Radio-Canada Ottawa au centre-ville, à l'heure de pointe, le matin. Si l'on se rend au parc-o-bus à partir d'une adresse résidentielle choisie au hasard dans le quartier voisin d'Avalon, le trajet total est d'environ 1 h 15 minutes.

Mais il faut environ 53 minutes pour se rendre directement de cette même adresse au bureau de CBC /Radio-Canada à Ottawa en transport en commun.

CBC News a visité le parc-o-bus à trois reprises, entre septembre et octobre, pour des périodes de deux heures, dont deux fois à l'heure de pointe. Il a été observé au maximum cinq voitures stationnées à cet endroit, et parfois aucune.

Chaque fois, CBC News a vu un usager du transport en commun descendre du bus et repartir en voiture. Plusieurs usagers ne prenaient, en revanche, pas le transport en commun, comme un planchiste et des promeneurs de chiens qui se sont garés là à des fins récréatives.

Un parc-o-bus vide de Chapel Hill Sud, un après-midi de semaine en septembre 2022. Photo : Radio-Canada / Reno Patry

Stanimir Cvetanov passe par le parc-o-bus presque tous les jours. Le résident de Chapel Hill South a déclaré qu'il était tellement déconcerté par l'absence d'utilisateurs qu'il a écrit un avis Google à une étoile.

Un exemple typique de gaspillage de l'argent des contribuables. Presque personne ne l'a utilisé, même avant la pandémie , peut-on lire dans son commentaire.

M. Cvetanov explique à CBC News qu'en tant qu'usager du transport en commun avant la pandémie de COVID-19, le parc-o-bus le rendait initialement enthousiaste , pensant que davantage d'autobus express y circuleraient.

Cet enthousiasme a été de courte durée.

Cela m'a contrarié : vous avez construit quelque chose d'aussi énorme pour seulement deux lignes d'autobus , dit M. Cvetanov.

Inquiétudes concernant les courses, le déboisement

La présidente de l'association communautaire de Chapel Hill South, Rylee Batista, illustre que le terrain a principalement été utilisé comme un terrain de jeu en ciment de 8 millions de dollars pendant la pandémie.

Nous sommes venus ici avec nos Rollerblades pour jouer au hockey.

Mme Batista a vu des enfants à vélo, des jouets de voitures motorisées et des utilisateurs des planches à roulettes utiliser l'espace.

La nuit, cependant, l'endroit a été utilisé pour de la drift et des courses de voitures, et des barricades ont dû être installées pour tenter d'empêcher cela, dit-elle.

Vous pouvez les entendre partir en vrille ou dériver , se souvient Mme Batista, en montrant les barrières. C'est ce que cela a fait. Cela a réduit ce bruit.

Rylee Batista est la présidente de l'association communautaire Chapel Hill South. Photo : Radio-Canada / Reno Patry

Le parc relais a également remplacé une forêt, dit-elle, ce qui a amené certains résidents à s'inquiéter de l'impact qu'il pourrait avoir sur l'espace vert et le ravin à proximité.

Mme Batista dit avoir parlé aux conseillers municipaux de son avenir et d'autres problèmes de transport dans le sud du quartier Orléans.

Nous ne sommes pas bien desservis. Mais où est la prochaine étape? Où est le plan B? Il ne semble pas y en avoir [un].

La charrue avant les bœufs , selon une résidente

Une résidente du quartier voisin de Bradley Estates, Heather Buchanan, qualifie le parc-o-bus d'arrêt de transport en commun glorifié .

M. Buchanan siège au comité de développement de son association communautaire et explique que le terrain a été construit en prévision d'un futur couloir de transport rapide par bus (BRT) - des routes réservées aux bus - dans la région, un projet qui ne s'est pas concrétisé depuis les années 1990.

Plus récemment, en mars dernier, après des années d'études, de planification et de consultations, le conseil municipal a voté en faveur du prolongement du boulevard Brian Coburn et de la création d'un couloir de transport en commun de Cumberland à travers la Ceinture de verdure, qui relierait le parc-o-bus au chemin Blair.

Mais la Ville n'a pas mis de côté l'argent nécessaire pour couvrir le coût prévu de 300 millions de dollars, et elle rencontre des problèmes avec la Commission de la capitale nationale, qui gère la Ceinture de verdure, mais refuse de la libérer. Certains documents prévoient que le projet pourrait ne pas se réaliser avant 2030.

Nous étions tous enragés à l'idée que nous allions avoir ce stationnement avant que ce projet ne se concrétise. Tout cela repose sur un BRT qui n'existe pas , s'indique Mme Buchanan.

« Ils ont mis la charrue avant les bœufs. » — Une citation de Heather Buchanan, résidente du quartier voisin de Bradley Estates

Si la Ville veut que les résidents du sud du quartier Orléans utilisent le parc-o-bus maintenant, elle estime que la Municipalité doit d'abord améliorer les routes qui les y amènent.

Mme Buchanan pense que l'argent aurait été mieux dépensé en construisant un plus grand parc-o-bus à la station Blair, qui ne compte actuellement que 21 places pour les détenteurs de permis.

Ce parc-o-bus est essentiellement un éléphant blanc , a déclaré Rachelle Lecours, présidente de la Greater Avalon Community Association, qui représente les communautés situées à l'est du terrain.

Les gens sont mécontents parce que cet argent aurait pu servir à fournir un meilleur service de bus.

Selon Mme Lecours, les deux bus qui traversent le terrain font des courses de lait dans les communautés voisines, de sorte qu'il est plus facile pour les résidents de monter dans le bus près de chez eux de toute façon.

Comme solution provisoire en attendant le futur BRT , elle suggère de mettre en place des autobus express qui amènent les gens directement du parc-o-bus au centre-ville ou aux stations de train léger, soit la station Blair ou Cyrville, qui n'est pas aussi fréquentée.

La Ville affirme que l'emplacement est stratégique

CBC a demandé à la Ville d’Ottawa s’il était possible d’interviewer OC Transpo, mais la Ville a répondu que personne n'était disponible.

Au lieu de cela, elle a fourni une déclaration par courriel de son directeur de la planification des transports qui dit que l'emplacement est stratégique , basé sur le futur BRT et la croissance de la population dans le sud-est d'Orléans.

La directrice de la Planification des transports à la Ville d'Ottawa, Vivi Chi, écrit que l'ouverture du projet de transport en commun rapide est prévue après 2031.

Pendant ce temps, une déclaration attribuée à Pat Scrimgeour, directeur des systèmes et de la planification de la clientèle, blâme la pandémie, estimant que l'utilisation n'a pas encore atteint les niveaux vus avant la pandémie .

Plusieurs résidents ont pourtant indiqué à CBC que le parc-o-bus était déjà sous-utilisé pendant les cinq mois où il était ouvert avant la pandémie.

Le personnel continuera à surveiller l'utilisation, à recueillir des commentaires et à faire des ajustements , a écrit M. Scrimgeour.

Il a ajouté que la Ville ne garde pas la trace de ce qu'elle dépense pour l'entretien de ce parc-o-bus.