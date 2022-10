Portapique : le nom de la gendarme Heidi Stevenson est immortalisé à Halifax

Des agents de la paix ont défilé du quartier général du service policier régional d'Halifax jusqu'au monument, devant la mairie, qui porte maintenant le nom de 27 agents décédés.

« En tant que collectivité, nous pleurons la perte des agents de la paix décédés et nous sentons leur absence au plus profond de nous-mêmes. » — Une citation de Arthur J. LeBlanc, lieutenant-gouverneur de la Nouvelle-Écosse

La cérémonie était importante pour les policiers. Le fait de pouvoir rendre hommage à leurs collègues morts en service les aide à gérer leur perte, a expliqué Nicolas Gagnon, de la police d’Halifax.

C'est un rappel très sombre du travail très dangereux que les premiers répondants et les agents de la paix font dans leurs communautés. C'est très spécial pour nous et important que nous soyons capables [d'ajouter] la plaque de la [gendarme] Stevenson sur le monument , a affirmé Nicolas Gagnon.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Heidi Stevenson est morte héroïquement en interceptant la fausse voiture de police que conduisait le tireur déguisé en policier. Selon la GRC, elle a probablement sauvé ainsi de nombreuses vies. Photo : Gendarmerie royale du Canada en Nouvelle-Écosse

La sergente Angie Hawryluk, de la GRC , a bien connu Heidi Stevenson en tant que collègue et amie. Il était difficile pour elle de parler de son amie lors de la cérémonie.

Angie Hawryluk a expliqué que Heidi et son mari ont eu deux enfants nommés Conner et Eva. Les enfants étaient au coeur de sa vie. C'était elle qui criait le plus d’encouragements lors de leurs matchs de hockey, a raconté l’agente Hawryluk. Heidi, selon elle, leur donnait des câlins avant de les border dans leur lit. Elle voulait s'assurer que ses enfants sachent à quel point elle adorait être leur mère.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Des membres de la famille de Heidi Stevenson ont déposé une couronne de fleurs en son honneur devant le monument commémoratif. Photo : Radio-Canada

Ses enfants, entourés d’autres membres de sa famille, ont participé à la cérémonie en déposant une couronne à la base du monument.

Le monument porte désormais l'inscription suivante: Gendarme Heidi J. Stevenson, 19 avril 2020, Gendarmerie royale du Canada.

D’après un reportage de Paul Légère