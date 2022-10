Sarah Jama remplacera Andrea Horwath par acclamation à Hamilton Centre

La principale intéressée a communiqué sur son compte Twitter la tenue d’une fête pour son élection par acclamation en tant qu’élue provinciale. Une fête sera organisée à 18h le même jour au Worker's Arts and Heritage Museum sur la rue Stuart.

Le NPD a confirmé à CBC que Sarah Jama est belle est bien la seule candidate dans cette course électorale interne.

Sarah Jama avait annoncé son intention à la fin juillet, peu de temps après qu’Andrea Horwath ait quitté ses fonctions.

Il y a des gens qui ont été impliqués dans le parti depuis des décennies et des décennies. C’est le temps de procéder à un changement en douceur , avait alors déclaré Sarah Jama à CBC.

À 28 ans, cette dernière est aide-soignante pour les personnes avec un handicap. Elle a aussi participé aux campagnes de Andrea Horwath, du député de Hamilton Centre Matthew Green et de la conseillère de la circonscription 3, Nrinder Nann.

Elle est aussi la cofondatrice de Disability Justice Network of Ontario, une membre fondatrice du regroupement d’utilisateurs des transports en commun Hamilton Transit Riders' Union, et a travaillé avec plusieurs autres organisations comme le Hamilton Community Benefits Network ou Hamilton CareMongering, un groupe communautaire de soutien pendant la COVID-19.

Elle est aussi connue pour son activisme qui l’a plusieurs fois amené à défier la police ou l’actuel maire Fred Eisenberg.

Elle a ainsi participé à un campement devant la mairie pendant des semaines ou a peint des messages définancez la police sur la rue Main en 2020.

Les parties de mon activisme qui rendent les gens inconfortables, c’est le but. Parce que quand vous n’avez pas accès au pouvoir tout ce que vous avez, ce sont les gens autour de vous pour tenter de créer un changement. J’essaie maintenant d’avoir accès à un siège à la table , explique Sarah Jama.

Elle ajoute toutefois vouloir continuer à être sur le terrain. Selon elle, le rôle d’Andrea Horwath comme cheffe de parti a pu certes permettre certains changements pour le parti, mais l’a éloignée des gens de Hamilton.

Sarah Jama dit vouloir redistribuer l’argent des élus dans Hamilton Centre pour des efforts communautaires. Elle veut aussi augmenter le financement pour le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, les aides aux revenus et rendre les logements plus abordables. Elle veut travailler à garantir un revenu de base et améliorer les services hospitaliers.

Après la démission d’Andrea Horwath, Doug Ford a six mois pour déclencher une élection partielle. Les partis n’ont quant à eu pas besoin d’attendre pour nommer leurs candidats.

Ekaterini Dimakis a confirmé à CBC être prête à se représenter pour les Libéraux.

Avec les informations de Bobby Hristova