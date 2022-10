Manifestation contre la culture drag lors d’un événement pour enfants à Saskatoon

La séance de lecture intitulée ‘Reading with Royalty’, organisée en collaboration avec le YXE Drag Collective, mettait de l’avant l’histoire de la culture drag et queer.

Je ne pense pas que ce soit un événement approprié pour les enfants , explique la manifestante Dominika Kosowska.

« Je suis mère et enseignante et d’exposer les enfants de moins de douze ans à la culture drag, ça m’inquiète. » — Une citation de Dominika Kosowska

Certains autres se sont rassemblés en guise de soutien à la communauté, en réaction à la manifestation.

Je suis membre de la communauté LGBTQ+ , affirme Siena MacPherson. Je viens offrir mon soutien aux personnes trans et queer. Nous devrions être capables d’organiser des événements comme celui-ci sans que des gens viennent manifester.

Au cours de la manifestation, quelques personnes en sont venues aux coups, mais la situation s’est calmée rapidement, avant l’arrivée des autorités.

Activités pour enfants

Les jeunes participants pouvaient prendre part à des activités de maquillage, des séances photos costumées et de la danse.

Pour la praticienne du développement du musée, Marley Whitley, il était important de mettre de l’avant la diversité et l’inclusivité avec cet événement.

Nous devons nous rassembler, afin de respecter et valoriser les points de vue des autres , explique-t-elle.

« Il faut s’assurer que les enfants soient dotés d’endroits sûrs pour exprimer qui ils sont vraiment. » — Une citation de Marley Whitley, praticienne du développement au Nutrien Wonderhub

Pour le conteur culturel et drag king, Stony Mac, c’était également l’occasion de mettre de l’avant l’acceptation de soi.

En participant à cet événement, on en apprend plus sur l’importance d’être soi-même, de s’aimer, et de s’exprimer de la manière qui nous interpelle .

Avec les informations de Jérémie Turbide