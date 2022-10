Québec honore la mémoire et la bravoure des pompiers morts en service

À l'occasion de la Journée nationale de reconnaissance des pompiers et pompières, le ministère de la Sécurité publique a décoré 27 membres de services de sécurité incendie et un citoyen lors d'une cérémonie organisée dimanche, à l’hôtel de ville de Québec. Un moment riche en émotion, puisque trois des médailles ont été remises à titre posthume.

Jamais, il n’y avait eu autant de distinctions décernées en une seule fois à des secouristes morts en service.

La cérémonie existe depuis 2017, et on a remis des médailles du sacrifice à deux occasions : en 2018 et en 2020. Trois la même année, c'était extrêmement éprouvant pour tout le monde , déclare Katia Petit, sous-ministre associée à la Sécurité civile et à la Sécurité incendie.

Martin Tremblay, le pompier volontaire mort en service en décembre à Boischatel, a laissé dans le deuil une compagne et trois filles qui perpétuent sa mémoire. Photo : Radio-Canada / Félix Morrissette-Beaulieu

Martin Tremblay, 43 ans, est l’un des pompiers disparus mis à l’honneur ce dimanche. En décembre dernier, à quelques jours de Noël, il a perdu la vie lors d’une intervention au cours de laquelle il agissait en tant que volontaire.

Lui et ses collègues étaient mobilisés pour un feu de maison à Boischatel, lorsque la structure ravagée par les flammes s’est effondrée. Coincé sous les décombres, il n’a pas survécu

Martin Tremblay travaillait à la Ville de Québec. Il était en couple et père de trois filles. Ce sont elles qui ont reçu la médaille des mains de la sous-ministre. La veuve n’a pas souhaité s’exprimer.

C'est pas juste l'acte héroïque qu'il a fait

Pierre Lacroix, lui, est mort au cours d'une opération de sauvetage dans les rapides de Lachine, à Montréal, il y a un an.

La cérémonie, la façon dont ça s'est déroulé, j'ai trouvé ça parfait. Pierre méritait ça. Parce que mon frère, c'était pas juste l'acte héroïque qu'il a fait, c'était aussi l'homme, le papa, l'ami, le collègue... Et ça, demain soir [lundi], on va le souligner à la caserne , confie Yves Lacroix.

Dominic Jean, du Lac-Saint-Jean, est le troisième pompier à avoir été décoré à titre posthume. L’incendie qu’il combattait dans une ferme à Saint-Edmond-les-Plaines, le 24 mars, lui a été fatal.

D'après les informations de Félix Morrissette-Beaulieu