Contamination de sol plus importante que prévue au parc de planche à roulettes de Magog

Le nouveau parc de planche à roulettes est attendu avec impatience par de jeunes utilisateurs. Présentement, plusieurs éléments du site sont désuets.

J’ai hâte de voir de nouveaux modules à cause que là, ils sont rendus un peu vieux. Ils sont un peu difficiles à skater , raconte le planchiste Émile Salaun.

Un imprévu vient toutefois s'ajouter au projet, en marche depuis trois ans. Des analyses récentes ont révélé la présence d'hydrocarbures dans le sol du site qui est un ancien dépotoir.

On savait qu’il y aurait de la décontamination à faire, mais de cette hauteur ? déplore la mairesse de Magog, Nathalie Pelletier. Les hydrocarbures, c’est sûr que c’est quand même plus complexe à pouvoir disposer, mais étant donné que c’était un dépotoir, on retrouve de tout.

La décontamination fera grimper la facture de quelques centaines de milliers de dollars, sur un projet déjà évalué à 2 millions $. La mairesse est convaincue de trouver des subventions, pour amorcer les travaux comme prévu, en 2023.

« On a des subventions, un 500 000 $ qui vient du fédéral. On attend des nouvelles du provincial, de la MRC. […] On a le groupe Magog Skate Plaza, on travaille de très près avec eux, avec le centre de services scolaire, avec la fondation Christian Vachon et on va vouloir partir une petite campagne de financement pour demander aux gens de participer également, aux entreprises de la région. » — Une citation de Nathalie Pelletier, mairesse de Magog

Mathieu Couture a développé le projet au sein de Magog Skate Plaza. L'objectif du groupe est d'amasser 500 000 $. Il souhaite que tout cet argent finance uniquement les installations du parc. Ce n’est pas au projet de Magog Skate Plaza d’aller faire du sociofinancement pour décontaminer le terrain.

« Ce qui nous préoccupe le plus, c’est que l’on arrive avec une facture élevée et que l’on ait à couper dans les installations du plaza. C’est l'inquiétude que l’on a, mais selon la mairesse, il n’y a pas de souci à se faire donc on garde cela statu quo. » — Une citation de Mathieu Couture, membre du groupe Magog Skate Plaza

Les familles et les jeunes qui vont régulièrement au parc de plan à roulettes ont le projet à cœur. C’est un beau coin, c’est accessible, c’est près de l’autoroute. Il y a un grand stationnement. C’est un super bel emplacement , a mentionné Jessica, mère de deux enfants rencontrée sur place.

La Ville en mode solution

Mme Pelletier se veut rassurante, elle explique qu’il existe des subventions pour ce type de décontamination, mais qu’il faudra toutefois connaître le montant total des travaux. Selon elle, cette information sera connue d’ici la fin de l’année. Quant à la contribution financière de la campagne de sociofinancement, la mairesse ne s’attend pas à ce que le montant puisse dépasser l’engagement initial de 500 000 $.

D'après le reportage de Fanny Geoffrion