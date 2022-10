La réforme de l’assurance-emploi traîne trop au goût de manifestants à Caraquet

Ils ont aussi réitéré une demande exprimée maintes fois dans le passé : boucher le trou noir de l’assurance-emploi.

Le trou noir est ce qui désigne une période où ces travailleurs se retrouvent sans revenu, car leurs prestations d’assurance-emploi se terminent avant que leur travail ne recommence.

La fin, il y a moins d'un mois, de mesures temporaires adoptées en temps de pandémie pour l'assurance-emploi annonce en effet le retour de cette situation déplorée depuis des années.

Des gens rassemblés dimanche à Caraquet. Photo : Radio-Canada / Mario Mercier

Une cinquantaine de travailleurs se sont rassemblés à proximité des bureaux du député libéral fédéral d’Acadie-Bathurst, Serge Cormier, à Caraquet, pour signifier leur mécontentement à l’égard de la réforme de l’assurance-emploi.

On a des gens de l’industrie saisonnière cette année qui souffrent avec la situation qu’ils vivent. Présentement c’est ce qu’ils disent , a dit Fernand Thibodeau, le porte-parole du groupe Aide et soutien aux travailleurs des secteurs saisonniers (ASTS).

On n'est pas ici avec gaieté de coeur, parce que là, on recule , a-t-il lancé.

Il y a des gens qui auraient aimé être ici aujourd’hui et ils n’ont pas le moyen pour mettre de l’essence , a affirmé M. Thibodeau.

Ces travailleurs souhaitent que le système d'assurance-emploi soit simplifié et que le calcul d'admissibilité aux prestations soit modifié. Le groupe aimerait que le filet de sécurité fédéral s’adapte une fois pour toutes aux caractéristiques du travail saisonnier.

Les personnes réunies dimanche ont pu compter sur l’appui de plusieurs membres de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick. Les députés Denis Landry (Bathurst-Est-Nepisiguit-Saint-Isidore), Isabelle Thériault (Caraquet) et Keith Chiasson (Tracadie-Sheila) ont tous pris la parole.

Absent lors de la manifestation, le député Serge Cormier admet qu’une refonte est nécessaire, mais pas à n’importe quel prix, dit-il.

Serge Cormier, député fédéral d'Acadie-Bathurst, samedi à Paquetville. Photo : Radio-Canada / Mario Mercier

Il déclare que les employeurs doivent y trouver leur compte.

Il va falloir que cette modernisation-là soit aussi avantageuse pour nos travailleurs dans nos industries saisonnières, touristiques et autres, que pour les employeurs aussi , a dit Serge Cormier.

Comme vous le savez, on a un grand manque de main-d'œuvre dans nos régions et nos entreprises cherchent du monde pour travailler dans leurs entreprises et combler ce manque de main-d'œuvre , a mentionné le député.

Un groupe de représentants des travailleurs saisonniers prendra la direction d’Ottawa dans quelques semaines afin de se faire entendre leurs revendications.

D’après le reportage de Mario Mercier