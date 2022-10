L’arrestation de Marc-André Grenon donne de l’espoir à certaines familles

L'arrestation du présumé meurtrier de Guylaine Potvin fait naître l'espoir chez des proches de victimes, qui attendent des réponses depuis des années. Dans la région, plusieurs dossiers de meurtres demeurent non résolus. C'est le cas de celui d'Andrew Robitaille, tué par balle à Alma. C'était aussi il y a 22 ans.

En février 2000, mon père s'est fait assassiner chez lui à Deslisle. Mon frère et ma soeur dormaient en haut. Ma belle-mère était partie faire des commissions et quand elle est revenue, mon père était décédé. Il a été tiré trois fois. On n'a jamais su qui avait fait cela , raconte sa fille Maryève Bolduc Robitaille.

Elle avait 9 ans à l'époque. Elle sait que son père baignait dans l'univers des stupéfiants, mais ignore qui a pu l’abattre aussi froidement.

L'arrestation de Marc-André Grenon, 22 ans après le meutre de Guylaine Potvin, lui donne espoir d'avoir aussi des réponses un jour.

Ça m'a donné un coup au coeur [...] Ça n'efface pas la peine et la douleur de perdre la personne que tu aimes le plus au monde, mais au moins tu as des réponses , dit-elle.

Le temps n’efface rien

Pour l’ex-enquêteur de la Sûreté du Québec Sylvain Tremblay, l’arrestation de Marc-André Grenon démontre une chose : que les enquêteurs ne lâcheront jamais .

Il affirme que les dossiers non résolus demeure sous enquête même quand le temps passe.

On a des nouvelles techniques d'enquête et parfois, après plusieurs années comme avec le meurtre de Guylaine Potvin, ça donne de très bons résultats , soutient-il.

Il n'est donc jamais trop tard pour fournir des informations aux policiers.

Il n'y a rien qui est laissé au hasard dans ces dossiers-là. Les moindres détails. S'il y a 500 personnes qui font des signalements, tous les détails sont vérifiés , affirme Sylvain Tremblay.

La fille d'Andrew Robitaille, qui est aujourd'hui répartitrice à la centrale 911, fait confiance au travail des enquêteurs, qui auraient d'ailleurs recueilli de nouveaux indices dans le dossier de son père au cours des dernières années, selon elle.

Elle espère qu’elle aura un jour des réponses.

Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, d’autres familles sont dans la même situation que la sienne. Des meurtres demeurent impunis dans la région.

D’après le reportage d’Andréanne Larouche