Jean-Michel Ménard de retour parmi l’élite mondiale de curling

Le Gatinois a connu un premier week-end satisfaisant au Championnat du monde de curling mixte, auquel il participe avec sa conjointe Annie Lemay, ainsi que Marie-France Larouche et Ian Belleau, qui forment eux aussi un couple.

Le Canada a battu la Nouvelle-Zélande 10-3 samedi, avant de s’incliner 5-3 contre la Finlande et de vaincre le Danemark 8-1 dimanche à Aberdeen, en Écosse.

C’est un peu le rêve de tout curleur, de disputer un événement international en Écosse, le berceau du curling. C’est spécial , a raconté Ménard lorsque joint par Radio-Canada.

Ce dernier a pris sa retraite du curling compétitif chez les hommes pour passer plus de temps avec ses deux filles, âgées de 13 et 8 ans. Seize ans après sa victoire pour le Québec au Brier et une participation au Championnat du monde masculin, il est maintenant de retour sur la scène internationale avec une approche différente.

« Quand on va revenir du tournoi, il faut qu’on soit capable de se dire, peu importe les résultats, qu’on a fait de notre mieux. » — Une citation de Jean-Michel Ménard

En vieillissant, on s’assagit, donc je suis plus calme, peut-être moins impulsif quand ça va mal, on est plus zen un peu , a détaillé l’homme de 46 ans, qui compose également différemment avec la pression de représenter le Canada, une nation toujours classée parmi les favorites dans les événements de curling.

C’est sûr que les autres pays nous regardent [...] Peu importe le sport, tu veux jouer contre les meilleurs. Je ne suis pas un très bon joueur de golf, mais si on me donnait la chance de jouer contre Tiger Woods, je sais que je ne le battrais pas, mais j’aurais sûrement une de mes meilleures rondes à vie parce que je voudrais bien faire contre lui. Je pense que c’est la même chose pour le curling et le Canada , a imagé Ménard.

Affronter les nations émergentes

Le Championnat du monde de curling mixte rassemble des quatuors de 35 pays différents, dont plusieurs ne sont pas synonymes de curling au premier abord.

L’Australie, le Mexique et le Nigéria y sont représentés, tout comme l’Inde que le Canada affrontera mardi. Les Indiens ont d’ailleurs remporté la première victoire de l’histoire de leur pays dimanche en battant la Slovaquie 7-6.

J’ai discuté un peu avec deux de leurs représentants lors de notre arrivée. Ils sont ici à titre de pionniers, ils veulent vraiment faire la promotion du sport dans leur pays, avec une population immense là-bas [...] Ça va être la première fois que je vais jouer contre un pays émergent comme ça , a raconté le capitaine canadien.

S’il ne sait pas trop à quoi s’attendre du style de jeu d'adversaires avec une moins longue tradition de curling que le Canada, ses expériences précédentes lui ont appris qu’il ne doit pas se laisser déstabiliser par les décisions de ses opposants.

Les stratégies sont très différentes de ce qu’on voit habituellement au Canada. Il y a des décisions parfois qui sont questionnables selon nous, mais il y a un dicton au curling qui dit que tant que tu réussis la pierre, il n’y a pas de mauvaise stratégie. Donc il ne faut pas s’en faire si l’adversaire prend une décision qui est peu orthodoxe , a précisé Ménard.

Ce dernier se réjouit de l’intérêt porté à son sport par davantage de nations et rappelle que des pays asiatiques sont maintenant des adversaires redoutables, après avoir fait leurs débuts internationaux au début des années 2000.

Le Canada devra d’ailleurs se mesurer à l’un d’entre eux, la Corée, à 3 h lundi matin. Ménard compte profiter de chaque moment de ce duel et des suivants, puisqu’il ne sait pas s’il aura la possibilité de revivre un championnat du monde dans sa carrière.