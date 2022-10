Le Gargantua de Percé ravagé par un incendie

L'établissement avait été ouvert en 1959 par deux Français Pierre et Ginette Péresse, raconte l’historien Pascal Alain : Deux Français originaires de la Bretagne, qui sont débarqués chez nous, en Gaspésie en juin 1959 et qui ont décidé, du jour au lendemain, qu'ils tombent en amour eux aussi avec la Gaspésie et ouvre un restaurant.

Pendant une cinquantaine d’années, le Gargantua a été considéré comme un haut lieu de la gastronomie régionale. Le restaurant a vraiment fait tourner les papilles gustatives et les têtes, indique Pascal Alain, parce qu'on le retrouvait dans tous les bons guides européens, québécois, américains. Alors ça a vraiment marqué l'imaginaire.

L’auberge a d'ailleurs accueilli le président français François Mitterrand et le premier ministre Robert Bourassa lors de leur passage dans la région en 1987.

Une auberge abandonnée

Situé sur la route des Failles, surplombant tout le village, le bâtiment avait été abandonné en 2011, dans la foulée du décès de Pierre Péresse.

Ce dernier selon Pascal Alain, était tout un personnage . Ce conteur né avait contribué tout autant que sa salle à manger à établir la réputation de son établissement.

La personnalité attachante et marquante de Pierre Péresse est aussi soulignée par l'historien Jean-Marie Fallu. Il raconte que l'homme s'assoyait volontiers à la table avec ses convives.

L'Auberge du Gargantua était inoccupée depuis plusieurs années. Photo : Radio-Canada / Guillaume Whalen

Après avoir été un lieu de visite incontournable à Percé, le bâtiment avait été laissé à l'abandon et avait été vandalisé à quelques reprises. C'était un bâtiment en bois rond qui, comme M. Péresse, représentait une époque, observe l'historien.

Le feu aurait pris naissance dans la nuit de samedi à dimanche.

C'est un citoyen, alarmé par la fumée, qui a contacté les services d'urgence.

Les pompiers ont été appelés sur les lieux vers 8 h dimanche matin. À leur arrivée, l'auberge était déjà en ruines. Seule la cheminée a résisté aux flammes.

L’incendie pourrait être d'origine criminelle selon les autorités. Le dossier a été confié à la Sûreté du Québec.