Winnipeg accueille sa 1re maison de transition pour femmes et enfants musulmans

Une première maison de transition pour les femmes et les enfants musulmans a ouvert ses portes à Winnipeg la semaine dernière.

Cette ressource va aider le nombre croissant de femmes musulmanes vulnérables confrontées à la violence domestique et à l’itinérance dans la région , indique un communiqué de Sakeenah Homes, l’organisme responsable de l’initiative.

La particularité de cette maison de transition est qu’elle tiendra compte de la spécificité culturelle des bénéficiaires.

Les femmes musulmanes cherchent un refuge et une sécurité, mais les principaux refuges ne répondent guère à leurs besoins religieux et culturels , souligne le communiqué.

Des besoins présents

Le projet est le fruit d'un partenariat entre l’Association islamique des services sociaux de Winnipeg et Sakeenah Homes.

Selon la directrice générale de l’Association, Shahina Siddiqui, plusieurs femmes ont résisté longtemps à se rendre dans les refuges, et quand elles finissent par le faire, elles appelaient toujours à l’aide.

[les femmes musulmanes] choisissent de rester dans une relation abusive plutôt que d'aller dans un refuge où elles sentent qu'elles ne sont pas en sécurité , explique Mme Siddiqui.

Par ailleurs, les femmes issues de ce groupe sont confrontées à de nombreuses barrières linguistiques, financières et le manque d’éducation qui exigent des solutions spécifiques, explique la fondatrice et directrice générale de Sakeenah Homes Zena Chaudhry.

Il est difficile pour ceux qui ont tant d'obstacles de demander de l'aide s'ils en ont besoin , souligne Mme Chaudhry..

Zena Chaudhry, fondatrice et directrice générale de Sakeenah Homes. Photo : Avec l'aimable autorisation de Zena Chaudhry

En mars 2022, l’organisme ontarien Sakeenah Homes a annoncé son projet de création du premier refuge pour femmes musulmanes à Winnipeg. Sa concrétisation en fait le sixième centre du genre au Canada après ceux implantés à Brampton, London, Montréal, Ottawa et Toronto.

Pendant la pandémie, l’organisation a reçu un nombre croissant d'appels téléphoniques de femmes musulmanes au Manitoba qui cherchaient des services adaptés à leur situation.

Malheureusement avec la COVID-19, avec de plus en plus de musulmans, c’est attendu que ce genre de besoins commence à être présent , affirme le porte-parole francophone de l'Association islamique du Manitoba, Cheikh Ould Moulaye.

Cheikh Ould Moulaye, porte-parole francophone de l'Association islamique du Manitoba affirme que son organisation offre des formations spécifiques aux organismes communautaires pour les inciter à tenir compte des spécificités culturelles.. Photo : Radio-Canada

Selon lui, le fait d'avoir une organisation consciente de cette réalité est salvateur.

Le fait que ce soit géré par une association musulmane comme cela, ça va faciliter la tâche […] ça va rendre le séjour de ces femmes plus agréable et on ne peut qu'applaudir ça , soutient M. Moulaye.

Toutefois, il ajoute que l'Association continue son travail de sensibilisation auprès des organismes du milieu.

Nous sommes en contact avec les organisations locales qui font ce travail ici pour leur offrir des formations sur la sensibilisation culturelle pour identifier les besoins spéciaux de ces femmes-là.

Nécessité d'un soutien populaire

Le refuge de 13 à 14 lits n'a pas reçu de financement du gouvernement, affirme la directrice générale de Sakeenah Homes, Zena Chaudhry.

Son lancement a reçu le soutien de la Northpine Foundation et de la ASK Foundation ,et Mme Chaudhry compte maintenant sur l'appui de tous.

Nous comptons sur le soutien de tout le monde, et nous espérons que la communauté sera également propriétaire de ce projet.

D’ailleurs, d'autres organismes communautaires et refuges de Winnipeg ont exprimé leur volonté d’aider le nouveau refuge, note Mme Chaudhry.

Les musulmans peuvent être assurés que s'ils recherchent un espace qui comprend leurs sensibilités culturelles et religieuses, nous sommes là , promet-elle.

Mme Chaudhry affirme aussi que, malgré une clientèle musulmane, le refuge de Winnipeg est ouvert à tout le monde.

Dès l'année prochaine, Sakeenah Homes prévoit d'ouvrir des refuges similaires en Saskatchewan et à Terre-Neuve-et-Labrador.

Selon les données de Statistique Canada en 2019, le Manitoba et la Saskatchewan étaient les provinces canadiennes ayant les taux les plus élevés de violence familiale déclarés par la police.

Avec les informations de Laïssa Pamou