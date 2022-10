L’un des travailleurs blessés dans l’explosion d’une raffinerie à T.-N-.L. est mort

Un des huit travailleurs hospitalisés après l’explosion à la raffinerie de Come By Chance , à Terre-Neuve le 2 septembre, a succombé à ses blessures.

Le défunt, Shawn Peddle, est mort après avoir lutté pour sa vie pendant six semaines , a indiqué son syndicat, la section locale 9316 des Métallos (United Steelworkers).

L’employeur, Braya Renewable Fuels, qui a confirmé dimanche le décès, a qualifié le défunt de membre indispensable de l’équipe qui travaillait à convertir l’ancienne raffinerie de pétrole en usine productrice de biocarburant.

L’entreprise propriétaire de l’usine affirme qu’elle tirera des leçons de la tragédie afin d’empêcher qu’une autre du même genre ne se produise.

La raffinerie de Come By Chance, à Terre-Neuve (archives). Photo : La Presse canadienne / Paul Daly

Glenn Nolan, le président de la section locale 9316 des Métallos, a déclaré que le syndicat considère que la mort du travailleur était évitable et renouvelle ses appels à une enquête basée sur les clauses contenues dans la loi Westray.

Le projet de loi C-45, adopté en 2004, a modifié le Code criminel canadien afin d’établir des obligations juridiques en matière de santé et de sécurité au travail. Elle encadre aussi la possible responsabilité criminelle des employeurs lorsque des infractions sur les lieux de travail entraînent des blessures et des décès.

Elle est communément appelée loi Westray en référence à la mort de 26 travailleurs tués lorsque d’une grave explosion à la mine de charbon Westray, à Plymouth en Nouvelle-Écosse, le 9 mai 1992.

La division de la santé et de la sécurité au travail, au gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador, mène déjà une enquête sur l’explosion et l’incendie de Come By Chance.

Huit personnes avaient été hospitalisées. Un des travailleurs l’est toujours depuis le 2 septembre, alors que six autres ont reçu leur congé de l’hôpital.