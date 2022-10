Des manifestants réclament à nouveau la régularisation des sans-papiers

La plupart des personnes sans papier participent à l'économie du pays, disent-ils, malgré un statut d’immigration qui n'est plus valide.

Ottawa envisage la mise en place d’un programme massif de régularisation à travers le Canada. Mais les manifestants rappellent qu’il y a dix mois déjà, en décembre 2021, cette idée figurait dans la lettre de mandat du premier ministre Justin Trudeau envoyée au ministre de l’Immigration Sean Fraser.

Dans ce document, il est demandé au ministre de poursuivre l’exploration de moyens de régulariser le statut des travailleurs sans-papiers qui contribuent aux communautés canadiennes.

Syed Hussan, directeur général de l'organisme Migrant Workers Alliance for Change, souligne que le temps file. Depuis dix mois nous attendons que cette promesse se réalise, et nous n’avons vu aucun changement significatif. En attendant, chaque jour il y a des gens qui sont déportés, qui tombent malades, et dont les droits au travail sont bafoués.

Syed Hussan est le directeur général de l'organisme Migrant Workers Alliance for Change. Photo : Radio-Canada / Michael Cole

Les personnes sans papier n’ont pas accès aux soins de santé, à l’éducation, sont à risque d’abus au travail, ou de se faire arnaquer par les propriétaires des logements qu’ils louent, affirme-t-il.

Pourtant, ces personnes sont essentielles et des milliers de migrants étaient aux premières lignes de la pandémie de COVID-19, à travailler dans les fermes, les résidences pour personnes âgées, les chantiers de construction, et à faire des livraisons, rappelle Migrant Workers Alliance for Change.

« Si nous voulons une société juste, nous devons avoir des droits égaux pour tous. » — Une citation de Syed Hussan, directeur, Migrant Workers Alliance for Change

Si on essayait de déporter tous ces gens, l’économie du Canada aurait de graves problèmes , renchérit Raoul Boulakia, avocat spécialisé en immigration, en entrevue avec Radio-Canada.

On a un problème de main-d'œuvre dans tout le pays [...] et ce n’est pas vraiment positif d’avoir tous ces gens qui sont là, on a besoin d’eux, mais on ne leur donne pas de papiers.

Manifestations partout au pays

Des actions semblables étaient organisées par diverses associations devant les bureaux de presque tous les ministres fédéraux au pays dimanche, y compris devant le bureau de circonscription du premier ministre Justin Trudeau à Montréal.

Les manifestants demandent en fin de compte un programme complet de régularisation pour quelques 500 000 personnes sans papiers au Canada et leurs familles, ainsi que l’octroi de la résidence permanente à plus d’1,2 million de migrants qui ont un statut temporaire.

Les protestataires ont également invité tous les membres du cabinet Trudeau à une rencontre avec des migrants sans papiers à Ottawa en novembre.

L’avocat Raoul Boulakia souhaiterait, lui aussi, voir un programme fédéral ambitieux .

Il y a seulement des rumeurs et c’est très difficile de savoir ce que [le gouvernement] va contempler , note-t-il.

Il faut une volonté qui est dirigée par les politiciens. Que le ministre, le premier ministre prennent l’initiative au lieu d’être passifs et de dire : on va continuer à écouter notre département, et attendre et attendre , dit-il, ajoutant qu’il craint un manque de courage et un manque de vision de la part du gouvernement Trudeau.

Le cabinet du ministre Sean Fraser a déclaré plus tôt ce mois-ci qu'Immigration Canada est en contact depuis tout récemment avec des spécialistes universitaires et des intervenants de l’industrie , et que le travail se poursuit.

Avec les informations de Yanick Lepage