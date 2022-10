Des pompiers du Lac-Saint-Jean honorés à Québec

Dominic Jean a reçu son prix à titre posthume. Il est mort en service le 24 mars 2022. Il combattait un incendie de ferme à Saint-Edmond-les-Plaine, mais le bâtiment s’est écroulé sans qu’il ne puisse s’en éloigner.

Trois autres pompiers d’Alma ont aussi été récompensés pour l’opération de recherche et de sauvetage qu’ils ont menée sur le lac Saint-Jean le 21 janvier 2021. Un groupe de motoneigistes avait sombré dans les eaux après s’être éloigné d'un sentier balisé.

Luc Bouchard, Maxime Fortin et Pierre Lavoie ont été les premiers répondants sur les lieux. Ils ont entrepris des recherches et ont bravé pendant sept heures la tempête qui faisait rage cette nuit-là. Ils ont découvert un des motoneigistes coincé sous les glaces, mais malgré leurs efforts, ils n’ont pas pu le sauver.

On n’oublie pas, mais on essaie d’oublier. C’est comme une photo qui se rajoute dans l’album de photos. La prochaine fois, ça va écraser l’ancienne photo puis après ça on continue, mais on n’oublie jamais personne. Tous les gens qu’on a trouvés, qu’ils soient vivants ou décédés, on ne les oublie pas , affirme le lieutenant Luc Bouchard.

Au total, 20 médailles pour acte méritoire, 4 croix de courage, 3 médailles du sacrifice et 1 citation de reconnaissance ont été remises lors de la cérémonie.

Le ministère de la Sécurité publique organise la Journée nationale de reconnaissance des pompiers et des pompières depuis 2017.