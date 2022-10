Cinq pompiers de Val-d’Or reçoivent la Médaille pour acte méritoire

Il s'agit du lieutenant Luc Gironne, les pompiers Sébastien Ménard, Karl Hanbury et Jean-Christophe Pichon et pompier éligible Matthew Lachaîne qui ont porté secours à un collègue en 2021.

L'annonce a été faite dimanche à l'occasion de la Journée nationale de reconnaissance des pompiers et pompières.

Les faits remontent au 20 décembre 2021, alors que les pompiers de Val-d'Or sont appelés pour un feu dans une usine où ont eu lieu des travaux de démantèlement.

En combattant l'incendie, l'un des pompiers tombe dans un trou de plus de 7 mètres partiellement recouvert de plaques d'acier, explique le communiqué du ministère de la Sécurité publique.

Ses collègues se portent à son secours dans des conditions délicates en raison du manque de visibilité, du feu à proximité et dans un endroit difficile d'accès.

La victime s'en sortira finalement avec quelques blessures.

Messieurs Luc Gironne, Sébastien Ménard, Karl Hanbury, Jean-Christophe Pichon et Matthew Lachaîne ont fait preuve d'un professionnalisme remarquable, déployant une force mentale inégalée et des efforts physiques intenses pour secourir leur collègue en détresse. Je veux souligner leur excellent travail et leur sang-froid. Félicitations pour ces gestes et pour ces distinctions pleinement méritées!, souligne Katia Petit, sous-ministre associée de la sécurité civile et de la sécurité incendie du ministère de la Sécurité publique.

La Médaille pour acte méritoire souligne le leadership remarquable ou le dépassement de soi lors d’une intervention à caractère exceptionnel , explique le site du gouvernement du Québec.