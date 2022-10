Domination du Rouge et Or sur les Carabins et record pour Constantin

Le Rouge et Or ne pouvait choisir meilleur moment pour finalement venir à bout des Carabins de l’Université de Montréal. En plus de mettre fin à une séquence de cinq défaites d'affilée contre les bleus, la victoire de 22-3 permet à l’équipe de grimper au premier rang de la conférence Québec, et à Glen Constantin de devenir l’entraîneur le plus victorieux du football universitaire canadien.

Le Rouge et Or n'avait pas battu les Carabins depuis le 20 octobre 2019, un gain de 16-3 au Stade Telus-UL.

C’était assez, on était tannés , a simplement commenté le secondeur Alex Poirier, soulagé d’avoir eu le dessus sur les Carabins.

Les joueurs de l’ UL ont quitté le terrain avec la victoire, mais aussi avec le sentiment d’avoir dominé leur grand rival, devant une foule bruyante de 18 173 spectateurs.

C’est sûr que ça fait du bien, a commenté le quart-arrière Arnaud Desjardins après la victoire des siens. Ça nous enlève un peu de pression. On était dus pour en gagner une. On ne pouvait avoir de meilleures circonstances pour le faire devant une foule comme ça. C’était toute une atmosphère.

Le Rouge et Or n'a fait qu'une bouchée des Carabins de Montréal. Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Martin

Desjardins a donné le ton sur la deuxième séquence offensive lavalloise. Sa passe de touché de 51 verges à Édouard Arsenault, qui s’était fait oublier derrière la défensive adverse, a permis au Rouge et Or de prendre les devants et de décupler les décibels dans le stade.

Puis, au quart suivant, Desjardins, qui a terminé le match avec 334 verges par la passe, a repéré Kevin Mital, seul dans la zone des buts, pour un majeur. Mital est devenu du même coup le joueur du Rouge et Or avec le plus de touchés par réception en une saison, avec 10.

Les records, ça ne veut pas dire grand-chose si on n’a pas la bague à la fin de la saison , s’est contenté de dire le receveur après le match.

La meilleure défensive au pays

En avant 16-0 à la mi-temps, le Rouge et Or aurait fort bien pu retraiter au vestiaire avec une avance encore plus considérable, mais l’équipe a été victime de deux revirements dans la zone payante au deuxième quart.

Pendant ce temps, la défensive était impeccable. Jonathan Sénécal n’a jamais été en mesure de prendre ses aises aux commandes de l’offensive montréalaise.

Pour une deuxième fois cette saison, le quart des Carabins a été incapable de mener son attaque jusque dans la zone des buts du Rouge et Or.

« Je pense qu’on a la meilleure défensive au pays. Je travaille avec eux tous les jours et je peux vous dire que c’est difficile de jouer contre eux. Ils ont démontré toute leur dominance aujourd’hui. » — Une citation de Arnaud Desjardins, quart-arrière, Rouge et Or

Les Carabins ont évité le blanchissage grâce à un placement de 36 verges de Philippe Boyer au 3e quart.

On n’a jamais été capables de prendre le momentum en première demie, ce qui est important pour nous, commentait Jonathan Sénécal. On va essayer de régler ça la prochaine fois.

C’est la première fois qu’on joue avec une cadence silencieuse, avec la foule qui était bruyante. Ça nous a affectés, expliquait le pilote des Carabins, Marco Iadeluca. On a essayé de garder les choses simples, mais ça a peut-être été trop simple. Mais je lève mon chapeau au Rouge et Or.

Constantin, le plus grand

Cette victoire est la 197e à la fiche de Glen Constantin, qui dépasse ainsi Brian Towriss, des Huskies de l’Université de la Saskatchewan au titre d’entraîneur le plus victorieux de l’histoire du football universitaire canadien.

Constantin répète depuis quelque temps que ce record n’était pas une priorité pour lui.

N’empêche, celui qui dirige le Rouge et Or depuis décembre 2000 paraissait ému d’avoir réussi l’exploit, surtout dans un match aussi important, contre le plus grand rival, devant une foule aussi nombreuse.

Je ne pourrais pas demander mieux comme scénario. C’est exceptionnel comme expérience de vie, c’est vraiment spécial. Mais ce n’est pas à propos de moi, mais des joueurs et des entraîneurs qui sont passés ici avant et qui ont bâti une dynastie et un très beau programme de football , a-t-il souligné.

Constantin a été félicité par les nombreux spectateurs, mais aussi par des joueurs des Carabins et par les anciens joueurs du Rouge et Or, venus nombreux pour cette rencontre.

Le Rouge et Or s'empare ainsi du premier rang du RSEQ et, à moins d’une surprise, il aura l’avantage du terrain jusqu’en finale de la Coupe Dunsmore, s’il y accède.

L’Université Laval profite d’un congé le week-end prochain avant de conclure son calendrier à Montréal le 29 octobre, face aux Stingers de l’Université Concordia.