Retour du marathon Waterfront dans les rues de Toronto

Le marathon Waterfront de Toronto a réuni plus de 20 000 coureurs dans les rues de la Ville Reine dimanche. C’était un retour en personne pour cet événement, après une interruption de trois ans en raison de la pandémie.

Des coureurs originaires de plus de 50 pays ont envahi les rues du centre-ville pour les différentes épreuves : le marathon, le demi-marathon, et une course/marche de 5 km.

Depuis le début, notre mission est [de bâtir] une communauté par la course à pied, et c'est vraiment la signification de cet événement aujourd'hui , déclare le directeur de course Alan Brookes.

C'est une célébration de la course, et un retour dans cette belle ville que nous aimons tant.

Le marathon Waterfront de Toronto est l’une des deux seules courses canadiennes, avec le marathon d’Ottawa, à faire partie du circuit World Athletics Label Road Races de la fédération internationale d’athlétisme.

Des médailles attendent les coureurs au marathon TCS Toronto Waterfront Marathon. Photo : Radio-Canada / Mehrdad Nazarahari

Le coureur canadien Trevor Hofbauer a décroché son deuxième titre canadien consécutif chez les hommes. Il a été le premier Canadien, et le cinquième homme au total à franchir la ligne d'arrivée, après 2 h 11 min de course.

L'athlète éthiopien Yihunilign Adane a été le tout premier coureur à traverser la ligne d’arrivée, avec un temps de 2 h 07 min 18 sec.

L'athlète olympique Malindi Elmore a remporté le titre canadien féminin, franchissant la ligne d'arrivée à 2 h 25 min 14 sec. Antonina Kwambai, du Kenya, a été la femme la plus rapide, avec un temps de 2 h 23 min 20 sec.

Compétition virtuelle

Quelque 1700 participants supplémentaires sont inscrits pour le volet virtuel de la course qui se tient tout au long du mois d'octobre, dans le cadre du défi TCS Charity Challenge. M. Brookes dit que l'événement devrait rapporter 2,75 millions de dollars à 150 organisations caritatives locales.

Le maire sortant de Toronto, John Tory, était sur place dimanche pour l'événement. Il estime que le marathon Waterfront, au même titre que d’autres grands événements comme le festival caribéen et le festival de la Fierté, contribuent à faire sortir Toronto de l’ombre, après plus de deux années marquées par des restrictions sanitaires.

Même si nous devons rester prudents cet automne et surveiller la situation sanitaire, c'est toujours formidable de voir ces événements se produire dans notre ville, dit-il. Tout le monde peut se réunir, et c’est ce qui est important.

Plusieurs fermetures de routes sont en place depuis le début de la fin de semaine en raison du marathon.

