Wood Buffalo : un projet de 20 M$ pour améliorer l’internet grâce à la fibre optique

Un projet de 20 millions de dollars est en cours pour améliorer l’accès à internet dans six communautés de Wood Buffalo, dans le nord-est de l'Alberta. Les ouvriers ont commencé les travaux d’installation de fibre optique vendredi à Janvier et ceux-ci devraient être complétés d’ici la fin de l’année.

Depuis longtemps, les résidents de cette zone rurale luttent avec un accès limité à internet, mais le projet mené par la municipalité régionale de Wood Buffalo et par Telus pourrait mettre un terme à ces difficultés.

Le projet doit installer la fibre optique pour six communautés dans la région de Fort McMurray : Anzac, Janvier, Conklin, Gregoire Lake Estates, Fort McKay et Draper.

Un chargé de projet pour la Première Nation Chipewyan Prairie, Matthew Michetti, explique que la plupart des endroits dans sa communauté n’ont soit pas de service, soit un service intermittent. Honnêtement, c’est un système archaïque. Il espère que ce changement aidera les habitants à rester en contact avec leurs proches et le monde en général.

Un conseiller de la Première Nation, Shane Janvier, confirme qu'internet dans la communauté est lent et irrégulier , et qu'il y a même des pannes au bureau de la bande. L’internet amélioré sera accessible à l'école et au centre de jeunesse, et le conseiller pense que cela devrait être bénéfique pour la communauté.

Selon Telus, le réseau en cours d’installation offrira l'internet à haut débit par fibre optique. Un directeur général de l'entreprise, Brian Bettis, promet que les pannes font désormais « partie du passé ».

Pour le coordinateur à l'emploi et la formation de la Première Nation, Blair Lemaigre, ce meilleur accès à internet aidera les habitants à étudier en ligne. Il espère que davantage d'étudiants étudieront en ligne, plutôt que de quitter la communauté pour leur éducation. Blair Lemaigre prévoit d’aider des aînés à utiliser certains services de visioconférence en ligne pour qu'ils restent en contact avec leurs proches.

Il ajoute qu'actuellement de nombreux foyers n’ont pas internet, car installer l'internet par satellite coûte cher.

Selon une cadre de direction de l’informatique pour la municipalité régionale de Wood Buffalo, AnnMarie Hintz, le coût pour ce service internet amélioré sera le même pour les résidents ruraux que pour ceux qui vivent en ville. Le but étant de relier tous les hameaux d’ici la fin de l'année 2024.

Avec les informations de Jamie Malbeuf