Regina compte revoir le modèle de facturation de la collecte des déchets

La Ville de Regina envisage un nouveau modèle financier pour la collecte des déchets, qui sera implanté à l’automne 2024. Parmi les quatre options envisagées, une seule certitude : la facture sera plus coûteuse pour les résidents.

La Ville contemple l’idée d’un modèle de facturation des utilisateurs plutôt que le modèle d'impôt foncier en cours. En ce moment, les frais de recyclage apparaissent sur la facture des services publics, alors que la collecte des ordures relève des impôts fonciers.

Mercredi, le Comité exécutif du conseil municipal va étudier quatre modèles de collecte des déchets et du recyclage, en plus d’un nouveau service de collecte de résidus alimentaires et de résidus de jardinage.

Si le modèle est adopté par le Comité exécutif, il sera soumis au conseil municipal.

Quatre modèles potentiels

Les deux premières options relèvent d'une combinaison de facturation des utilisateurs et d’impôts fonciers.

La troisième option consiste à regrouper les trois services sous la taxe foncière.

La quatrième option, favorisée par le Comité, veut que les frais d’utilisateurs financent les trois services.

Le directeur du Service des eaux et des déchets de la Ville, Kurtis Doney, affirme que les changements visent à réduire le gaspillage et à rallonger la durée de vie du site d’enfouissement.

Le taux de réacheminement des déchets est statique depuis 2015, à 20 % , explique M. Doney. Déployer le système de collecte de résidus alimentaires et de jardinage, ça nous rapprocherait de notre objectif de réacheminement de 65 %.

Nouveaux bacs dans la capitale

L’augmentation des factures des résidents sera due en partie à la collecte des résidus jardiniers.

En ce moment à Regina, il y a des bacs bruns et des bacs bleus. À l’automne prochain, il y aura également des bacs verts, désignés pour la collecte de résidus jardiniers.

Si le modèle de facturation des utilisateurs est approuvé, les résidents pourront choisir entre deux formats pour les bacs poubelles. Ils pourront garder le bac de 360 litres ou adopter le bac moins coûteux de 240 litres.

La nourriture dans les résidus jardiniers sera transformée en produit bénéfique, assure M. Doney. Nous sommes présentement en appel d’offres afin de trouver un sous-traitant. On s’attend à ce que ça ressemble à du compost, mais nous devons encore confirmer les détails.

Le bac vert arrivera à l’automne 2023, alors que le nouveau modèle de facturation sera implanté en janvier 2024.

Avec les informations de Scott Larson