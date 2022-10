Championnats canadiens de patinage : mission accomplie au Centre de glaces de Québec

La glace est brisée au Centre des glaces de Québec. C'était la première fois de l’histoire du patinage de vitesse canadien que les meilleurs athlètes sur courte et longue pistes compétitionnaient au même endroit, et en même temps. Les organisateurs dressent un bilan positif.

Les Championnats canadiens de patinage de vitesse se sont déroulés au Centre de glaces Intact assurance, à Québec, de jeudi à dimanche.

Ces journées de compétitions ont servi à sélectionner les athlètes qui formeront l’équipe canadienne en vue des six coupes du monde prévues cette saison.

Les compétitions de patinage de vitesse courte piste ont eu lieu le matin ainsi qu'en début d'après-midi, suivies des épreuves sur longue piste, en après-midi.

Une juxtaposition qui n'a pas été de tout repos, comme en témoigne le directeur général de la Fédération québécoise de patinage de vitesse, Robert Dubreuil.

On était un peu comme les Russes en 1972. On est venus pour apprendre! , résume l'ex-olympien.

Patineur de vitesse et olympien dans les années 1980 et 1990, Robert Dubreuil dirige Patinage de vitesse Québec depuis 1995. Photo : Radio-Canada / Louis-Simon Lapointe

Nouvel aréna, une pénurie de main-d'œuvre qui limite le nombre de bénévoles disponibles, deux championnats étalés sur quatre jours, le défi était grand, mais l'organisation estime avoir gagné son pari.

Après le 5000 mètres, j'ai parlé à Ted-Jan Bloemen, double médaillé des jeux olympiques de PyeongChang, pis il me disait que la glace glissait plus qu'à Calgary! , se réjouit Robert Dubreuil. C'est selon lui tout un compliment, considérant la renommée et la qualité de la glace de l'Olympic Oval, qui est située dans la métropole albertaine.

« On a fait nos armes, ça a été beaucoup de travail, mais on est très, très heureux. » — Une citation de Robert Dubreuil, directeur général de la Fédération québécoise de patinage de vitesse

Selon l'organisation, près de 2000 spectateurs ont assisté à l'événement sportif.

Mettre la table

Stéphane Bronsard, directeur événements et infrastructure à la Fédération de patinage de vitesse du Québec, abonde dans le même sens.

Très belle ambiance! Les athlètes des deux sports peuvent se voir et s'encourager! , s'enthousiasme-t-il.

Plusieurs petites choses, comme la coordination entre les deux événements, pourraient être améliorées , concède-t-il, mais il est clair pour lui que ce genre d'exercice pourrait être retenté à Québec à l'avenir.

Cet événement a servi de préparation pour les organisateurs, puisque le Centre de glaces accueillera une toute première compétition de calibre international en patinage de vitesse. Ce sera du 2 au 4 décembre prochains, lors du Championnat des quatre continents.

Avec les informations de Louis-Simon Lapointe