Et c'est tant mieux : le Belge est attendu de pied ferme au Canada. À Montréal, il foulera la scène du Centre Bell quatre fois – un exploit, même pour les plus grandes vedettes. Il sera aussi de passage à Québec et à Toronto durant les mois de novembre et de décembre.

Après une pause nécessaire, j’ai retrouvé le plaisir , lance Stromae d’un ton joyeux en entrevue avec Radio-Canada.

Bien que son horaire soit impressionnant – ses spectacles sont planifiés au quart de tour jusqu’en décembre 2023 –, le musicien assure avoir adouci le rythme effréné de ses concerts, craignant se retrouver à nouveau au bout de son énergie.

À la fin de l’année 2015, il avait été cloué au sol par un épuisement professionnel, aggravé par les effets secondaires d'un médicament antipaludique.

Quand on est passé par une case pas très sympathique, on commence à connaître nos limites. Il faut apprendre à se connaître, c’est ça aussi, la vieillesse , dit-il en riant, avant de corriger vieillesse pour expérience .

Stromae a lancé « Multitude » en mars. Photo : Facebook/Stromae

Deux ou trois spectacles par semaine, du temps pour visiter les villes dans lesquelles il joue avec ses musiciens et musiciennes, et un peu de corde à danser avec les spectacles : voilà la recette de Stromae pour une tournée sans soucis.

Car s’il a retrouvé le plaisir de la scène, il a aussi retrouvé son stress. Une émotion qu’il accueille malgré tout avec sérénité. C’est nécessaire d’avoir des moments d’accalmie, et des moments un peu plus stressants , estime-t-il.

« J’ai de la bouteille maintenant. Monter sur scène c’est stressant, mais je remarque que c’est vraiment mon métier. Après deux, trois concerts, je les avais déjà dans les jambes, et ça coulait. » — Une citation de Stromae

Trouver l’inspiration dans le quotidien

Avec Multitude comme avec ses précédents albums, Stromae cherche à raconter des histoires à la frontière entre le personnel et l’universel, des chansons dans lesquelles tous et toutes peuvent se retrouver.

Si on reconnaît les tourments de l’artiste sur Invaincu et sur L’enfer, on découvre aussi ceux d’un migrant, du fils d'une travailleuse du sexe ou encore d’un policier sur Riez et sur Fils de joie. Des personnages imparfaits, tantôt victimes, tantôt bourreaux, qui sont traversés par les grands et petits drames de la vie.

Pour trouver cette inspiration, Stromae n’a eu d’autre choix que de vivre des choses , comme il a pu le faire ces dernières années aux côtés de sa jeune famille.

C’est difficile de ne pas perdre la sincérité. J’ai un fil rouge quand j’écris un album, mais pour les chansons, je me laisse porter par des choses que j’ai vues, entendues ou qui viennent de moi. C’est mon point de vue, mais j’essaie de porter l’attention sur les choses qu’on ne voit pas , explique-t-il.

Briser la barrière de la langue

L’esthétique singulière de Stromae lui a aussi permis de briser la barrière de la langue. Dans les prochaines semaines, il sera de passage à San Francisco, à Los Angeles ou encore à New York, toujours sur de grandes scènes.

Je me rends compte de la chance que j’ai de pouvoir chanter devant des publics non francophones qui aiment ma musique. Ils ont été convaincus par un show qu’ils ont vu il y a sept ans et ils ne m’ont pas oublié. C’est très touchant , dit-il.

C’est seulement après le succès planétaire d’Alors on danse que l’artiste belge a compris que son art pouvait résonner même chez les personnes ne maîtrisant pas la langue de Molière.

« C’est complètement inattendu, je n’ai jamais eu la prétention de faire de la musique pour des non-francophones. » — Une citation de Stromae

Moi j’ai écouté de la musique en anglais que je n'ai jamais comprise, et ça n’a jamais été un problème, alors pourquoi ils ne pourraient pas faire la même chose dans l’autre sens? C’est là qu'est née l’ambition de me dire : il n’y a pas de limite de frontière .

Ce décloisonnement lui a aussi permis de travailler avec des vedettes américaines et britanniques : il a notamment contribué aux vidéoclips de IDGAF de Dua Lipa, et de Run Up de Major Lazer.

Stromae sera en concert à Vancouver le 21 octobre, à Montréal les 25, 26 et 27 novembre, à Toronto le 29 novembre, à Québec le 11 décembre, avant de revenir une dernière fois dans la métropole québécoise le 14 décembre.

Ce texte a été écrit à partir d'une entrevue réalisée par Marie Villeneuve, animatrice de l'émission Phare Ouest. Les propos ont pu être édités à des fins de clarté et de concision.