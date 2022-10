Fonderie Horne : la santé publique locale veut plus de garanties de sécurité

Les experts de santé publique locaux estiment qu'il y a des « éléments absents du plan de la Fonderie Horne » pour atteindre une concentration d'arsenic dans l'air du quartier Notre-Dame de 15 nanogrammes par mètre cube en 2027. C'est sur ce sujet que porte la consultation publique qui s'achève le 20 octobre.

Ils regrettent que la compagnie n'ait pas précisé comment elle allait atteindre les valeurs limites journalières proposées par l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) pour des cancérigènes comme l'arsenic, le cadmium et le nickel, ainsi que pour le plomb.

« Le risque de cancer dû à l’effet combiné de l’arsenic et du cadmium dans l’air excède la valeur considérée comme négligeable au Québec. » — Une citation de Extrait de l'avis de la Direction de la santé publique de l'Abitibi-Témiscamingue

La Direction de santé publique (DSPu) de l'Abitibi-Témiscamingue s'attend à ce que, jusqu'en 2026, il y ait des dépassements « entre 7 et 18 jours par an pour l’arsenic, 18 et 40 jours pour le cadmium et 106 et 128 journées par an pour le plomb ».

Elle remarque aussi que rien n'indique si les normes québécoises de l'ensemble des autres contaminants seront respectées au terme du plan sur 5 ans.

Inquiétudes si la Fonderie ne parvient pas à respecter son échéancier

Dans son plan, Glencore mentionne que certains éléments sont incontrôlables comme la chaîne d’approvisionnement, la disponibilité de la main-d’œuvre ou encore l'inflation et coût des projets.

« La DSPu tient à préciser que des délais par rapport aux cibles dans le plan proposé ne devraient pas être tolérés et qu’il importe de mettre en place des plans de contingence si des éléments venaient bousculer ces délais. » — Une citation de Extrait de l'avis de la Direction de la santé publique de l'Abitibi-Témiscamingue

Les experts locaux de santé publique recommandent aussi d’« instaurer une autorisation ministérielle dynamique permettant de resserrer les exigences dans le temps en fonction de l’avancée des travaux proposés par la Fonderie Horne, mais également en fonction de l’acquisition de connaissances ».

La santé publique régionale demande un échéancier pour l'atteinte de la norme La DSPu recommande aussi que la Fonderie Horne informe les citoyens du délai et des moyens qu'elle se donne pour atteindre la norme québécoise de 3 nanogrammes d'arsenic par mètre cube d'air, à la station de mesure la plus proche du quartier Notre-Dame.

La DSPu demande au ministère de l'Environnement d'augmenter la fréquence des mesures de qualité de l'air aux deux jours, plutôt qu'aux trois jours et même de « développer un projet pilote pour le suivi horaire des métaux ». Ces données devraient aussi être disponibles pour la population en temps réel.

Elle aimerait aussi « confirmer que la norme du chrome hexavalent est bien respectée par des analyses de laboratoire ». Cette forme de chrome, la plus toxique et cancérigène, n'est actuellement pas mesurée, comme le révélait la semaine dernière Radio-Canada.

Un dépistage du cancer du poumon dans la population ? Comme un groupe de médecins de famille de Rouyn-Noranda l'a recommandé dans son mémoire déposé lors des consultations publiques  (Nouvelle fenêtre) , la DSPu recommande d'évaluer la pertinence de dépister le cancer du poumon dans la population, de façon proactive.

Plus d'exigences pour les sols contaminés

La santé publique régionale pense qu'il serait possible de bonifier l'entente survenue entre la Fonderie et le ministère de l'Environnement en vue de décontaminer les sols des résidences dépassant une concentration de 30 parties par million d'arsenic. Elle recommande d'« envisager l’usage d’un critère plus protecteur [...] particulièrement là où il a des jeunes enfants ou des personnes vulnérables ».

Elle souhaite aussi que le travail ne se limite pas au quartier Notre-Dame, comme il est prévu pour le moment, afin que tous les terrains contaminés de Rouyn-Noranda puissent être réhabilités.

La DSPu recommande aussi d'« évaluer prochainement le niveau de contamination des poussières intérieures dans les infrastructures qui accueillent des populations vulnérables comme les écoles et les garderies ». Une enquête de Radio-Canada a récemment démontré que des poussières intérieures de résidences proches de la Fonderie sont hautement contaminées.