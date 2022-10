Fonderie Horne : les chargés de cours de l’UQAT exigent le respect des normes québécoises

La résolution du syndicat, adoptée il y a dix jours, a été soutenue par une très forte majorité des chargés de cours de l'UQAT.

Une prise de position que la vice-présidente à la vie syndicale du SCCCUQAT , Maude Labrecque-Denis, qualifie denécessaire.

« On a pensé d’abord à nos membres, dont plusieurs qui habitent à proximité de la Fonderie Horne. On a appris beaucoup de choses préoccupantes et la santé doit être la priorité. »