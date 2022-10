En échange d’éoliennes, World Energy GH2 offre 10 M$ aux communautés de Port au Port

Ces fonds proposés par le consortium World Energy GH2 seront débloqués si la construction de 164 éoliennes pour produire de l'hydrogène vert et de l'ammoniac — une première au Canada — est approuvée.

Le chef de la direction de World Energy GH2, John Risley, souligne que ce financement peut être utilisé par la communauté comme bon leur semble. L'entreprise n’a pas l’intention d’assurer un suivi pour voir comment l’argent sera dépensé. Ce n’est pas notre rôle , lance M. Risley.

Une carte de la péninsule de Port au Port. Les points rouges représentent l'emplacement des éoliennes proposées par le groupe World Energy GH2. Photo : Gracieuseté - World Energy GH2

La somme de 10 millions de dollars serait versée sur trois ans et partagée entre les communautés de Stephenville, Port au Port, Three Rivers, Flat Bay et Codroy Valley.

Le premier versement pourrait se faire dès 2023.

Le projet de parc éolien géant fait actuellement l'objet d'une évaluation environnementale, ordonnée au début août par le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador.

John Risley se dit persuadé que ce projet de 2,7 milliards de dollars sera approuvé.

L’inquiétude se dissipe… en partie

À la suite de plusieurs rencontres dans la région, World Energy GH2 affirme que la communauté est beaucoup plus réceptive au projet qu’elle l’était au départ.

Jasen Benwah, chef de la Première Nation de Benoit, dit en revanche qu'il y a encore des inquiétudes chez certaines personnes de la communauté. Celle-ci s'attend à deux années de travaux, et la circulation des véhicules lourds pourrait causer un énorme inconvénient, souligne-t-il.

M. Benwah ajoute que d'avoir un fonds communautaire pour les besoins de la communauté, si le projet est approuvé, est un excellent geste de la part de la compagnie .

La mairesse de Cap Saint-Georges, Stella Cornect, dit de son côté que l'offre est une contribution considérable .

Favorable au projet de parc éolien , Stella Cornect avait, l'été dernier, demandé à la population de garder l’esprit ouvert à ce sujet. On a une communauté en déclin et cette compagnie s’en vient, nous donne des emplois et des bénéfices? On ne peut pas leur dire non , avait-elle déclaré.

Les résidents de cette région ont ces derniers mois exprimé leurs inquiétudes quant aux possibles impacts environnementaux de ce projet.