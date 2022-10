Réforme municipale : le ministre Allain a su « apaiser l’atmosphère », selon des élus

Le ton s’est adouci entre les élus municipaux francophones du Nouveau-Brunswick et le ministre qui pilote la réforme de la gouvernance locale. Les maires inquiets que leurs municipalités deviennent déficitaires se sont fait promettre une révision du cadre financier dans un an.

Cet engagement a semblé rassurer les élus, qui redoutaient de devoir attendre de trois à cinq ans avant de faire le point avec Fredericton sur leur cadre financier.

En prévision des fusions municipales qui deviendront officielles cet hiver, le gouvernement néo-brunswickois a adopté mardi dernier sa loi sur le financement communautaire, qui prévoit une nouvelle structure de financement pour les municipalités.

Des élus qui craignent que leurs municipalités deviennent déficitaires ont affirmé qu’ils ne voulaient pas que leurs citoyens paient le prix d’éventuelles pressions financières.

En parallèle, des propos tenus ces derniers jours par Daniel Allain, le ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale, avaient heurté certains élus.

Le ton a changé du tout au tout samedi, au premier jour de l’assemblée générale annuelle de l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick ( AFMNB ), à Edmundston. C’est un ministre souriant et détendu qui est apparu devant les caméras, flanqué des maires et mairesses qui l’attendaient de pied ferme quelques heures auparavant.

Le début de la réunion a été un peu tumultueux , a concédé Yvon Godin, le président du conseil d’administration de l’ AFMNB , dans un entretien avec Radio-Canada dimanche matin. Il y a de la fatigue de part et d’autre, puis des fois lorsqu’on parle, nos mots dépensent nos pensées.

Yvon Godin, dimanche à Edmundston. Photo : Radio-Canada

Néanmoins, les deux parties ont réussi à communiquer leurs souhaits, et les élus municipaux disent avoir obtenu sans difficulté ce qu’ils réclamaient depuis des jours : une meilleure écoute de la part des représentants du gouvernement.

On a demandé au ministre, hier, si c'était possible qu'on ait un congrès dans un an, c'est-à-dire au mois d'octobre l'année prochaine, avec les instances — les associations, l'Association francophone des municipalités et même, peut-être, avec la commission des services régionaux — pour faire une évaluation du cadre financier et vérifier s’il y a des ajustements à faire , dit Yvon Godin.

Immédiatement, on a pu s'entendre là-dessus , a poursuivi M. Godin. Ça paraît peut-être pas gros, mais pour nous autres, c’est immense.

Yvon Godin a expliqué que le ministre Allain avait ensuite annoncé cet engagement lorsqu’il a pris la parole au banquet qui réunissait les instances municipales, dans la soirée de samedi.

Ça a apaisé l'atmosphère , a déclaré M. Godin, dimanche. Pour nous autres, c'est un gain appréciable. Ça demande pas beaucoup plus d'argent, mais le fait que le ministre a été à notre écoute, et a fait de l'ouverture, de la flexibilité, on apprécie.

Le ministre Daniel Allain (archives). Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

D’autres maires ont joint le concert d’éloges.

Je pense qu'hier la réunion avec le conseil d'administration et le ministre a permis de rétablir les ponts et de bien s'expliquer. Ç’a eu un tournant bien positif et on a confiance en l'avenir , a déclaré Jules Haché, le maire de Lamèque.

Ça démontre un esprit d'ouverture de la part du ministre. Ça va nous permettre nous pendant un an de voir exactement où on va être et de quelle manière qu'on peut améliorer les choses , a renchéri Jean-Pierre Ouellet, maire de Haut-Madawaska.

De son côté, le ministre Daniel Allain a indiqué samedi soir en mêlée de presse à Edmundston que la réforme municipale était à ses yeux trop importante pour être déraillée par des querelles comme celle des derniers jours.

Avec des renseignements de Janic Godin et Sarah Déry