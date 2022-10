Les pompiers ont maîtrisé le feu Eagle Ridge à West Vancouver

Des équipes de pompiers ont réussi samedi à accéder par voie terrestre au feu Eagle Ridge et à le maîtriser, alors qu'il s’était déclaré vendredi matin à West Vancouver, près du lac Eagle, en Colombie-Britannique.

Donna Powers, directrice de la communication du service des incendies de West Vancouver, explique que la fumée a d'abord été repérée comme venant des pistes du parc Cypress Falls, près de Caulfeild, mais que le feu brûlait en fait plus au nord.

C’est dans une zone forestière reculée, juste au sud-ouest du lac Eagle , et il n’y a donc aucune menace pour des résidents et entreprises, assure-t-elle.

Vendredi, le feu a atteint deux hectares et 33 pompiers étaient impliqués. Les équipes sont d'abord intervenues par hélicoptère. Mais dans l'après-midi, des équipes à pied ont réussi à ouvrir un sentier d'un kilomètre à travers la forêt pour donner un accès direct aux pompiers.

On a réussi à maîtriser [le feu], et il n'a pas grandi , dit Donna Powers, ajoutant que les faibles températures et peu de vent vendredi soir ont empêché le feu de s'étendre.

Samedi au petit matin, les équipes composées de pompiers de West Vancouver et de BC Wildfire étaient à nouveau au travail, faisant de bons progrès . Donna Powers dit que les autorités sont optimistes et pensent pouvoir éteindre le feu au cours des prochains jours, mais que la zone devra être sous surveillance pendant au moins une semaine. Aucune mise à jour n'a été faite depuis samedi matin.

Plusieurs sentiers des environs restent fermés : ceux du Transcanadien, du lac Eagle et de Northwood Drive. La rive du lac Whyte est ouverte.