Le gouvernement provincial de Doug Ford a présenté cet été et rapidement adopté une loi qui définit ces nouveaux outils octroyés aux maires de Toronto et d’Ottawa, mais le conseil municipal peut encore avoir une influence sur comment, et quand, ces pouvoirs seront utilisés, croient Art Eggleton, John Sewell, David Crombie, Barbara Hall et David Miller.

C’est ce qu’ont soutenu ces anciens maires lors d'un forum organisé cette semaine par la School of Cities de l'Université de Toronto, en partenariat avec CBC. L'événement avait pour but de faire la lumière sur les nouveaux pouvoirs accordés aux maires de Toronto et d'Ottawa.

Ces ex-politiciens avaient fait une sortie cet été pour demander à la province d'abandonner son projet de maires forts .

Les nouveaux pouvoirs permettent aux maires des deux plus grandes villes de la province de diriger le processus budgétaire (ils seront responsables de proposer le budget municipal et pourront mettre leur veto aux modifications proposées par le conseil), leur donnent plus de contrôle sur les nominations aux comités, et la capacité d’embaucher et licencier du personnel à certains postes-clés de la ville.

Les maires auront aussi le pouvoir d’annuler certaines décisions du conseil qui ne correspondent pas aux priorités du gouvernement de l'Ontario. La province affirme qu'elle a présenté ce projet de loi pour aider à construire plus de logements, plus rapidement.

Je pense que ces pouvoirs sont une mauvaise chose, et sont susceptibles de produire des résultats très négatifs pour la démocratie locale , a déclaré David Miller, qui a été maire de Toronto de 2003 à 2010, lors du forum cette semaine.

Même si la loi a été adoptée, les anciens maires pensent que l’histoire ne s’arrête pas là. S’entendre sur les règles d'engagement entourant la façon dont les pouvoirs seront utilisés est tout à fait dans les droits du prochain maire et du prochain conseil, affirme David Crombie, qui a été maire de Toronto de 1972 à 1978.

La plupart des pouvoirs énoncés dans la loi sont permissifs , soutient-il. Ça dit que le maire "peut", et non "doit” , fait-il remarquer.

Un vrai débat

David Crombie croit qu’il y a une réelle occasion d’avoir une discussion à ce sujet au conseil municipal et avec les citoyens de Toronto après les élections du 24 octobre.

M. Crombie et ses collègues anciens maires estiment qu’il n’y a pas eu suffisamment de consultations et de débats sur la nouvelle loi, surtout compte tenu du fait qu’il s’agit d’un changement fondamental dans le fonctionnement du gouvernement local.

L'ancien maire de Toronto David Crombie. Photo : Farrell Tremblay

Bien que les nouveaux pouvoirs puissent être utilisés immédiatement par le maire nouvellement élu, les deux principaux candidats dans la course à la mairie de Toronto se disent prêts à avoir un débat au conseil.

Je serai très heureux d'avoir une discussion avec mes collègues, si nous sommes élus , déclare John Tory.

Mais en fin de compte, c'est une loi provinciale qui s'applique à Ottawa et à Toronto. Et je m'attends à continuer d’exercer mon travail de maire, si on me donne ce privilège, de la même manière qu’avant. C'est-à-dire en trouvant un consensus avec le conseil autant que possible, pour avancer ensemble sur les grandes choses que nous devons faire.

Gil Penalosa, le principal adversaire de John Tory, assure qu’un débat sur ce sujet serait le premier élément à l’ordre du jour s’il était élu maire et ajoute qu’il s’oppose, de manière générale, à ces nouveaux pouvoirs.

Le maire ne manque déjà pas de pouvoir, soutient-il. Il y a plutôt un manque de vision et d'action.

Lors du forum, les anciens maires ont aussi été interrogés sur ce que les citoyens pourraient faire pour exprimer leur inquiétude face aux nouveaux pouvoirs, en particulier les jeunes. John Sewell, qui a été maire de Toronto de 1978 à 1980, les a exhortés à agir et à faire pression sur le nouveau maire et le conseil pour qu'ils résistent au système des maires forts .

Avec les informations de Shawn Jeffords, CBC