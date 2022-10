La SHA cherche à augmenter ses bénévoles dont le nombre a considérablement chuté

L’Autorité de la santé de la Saskatchewan a vu le nombre de bénévoles diminuer de plus de 80 % en raison de la pandémie et cherche maintenant à en recruter davantage pour combler le fossé.

Avant la pandémie de COVID-19, la SHA avait jusqu’à 30 000 bénévoles. Actuellement, il n'en reste que 3500 inscrits dans le registre de la province.

Les gens sont revenus, mais nous avons constaté qu'un certain nombre d'entre eux ne se sentaient plus à l'aise pour faire du bénévolat ou qu'ils n'étaient plus en mesure de le faire après une interruption de deux ans ou deux ans et demi , souligne la directrice des services aux bénévoles à la SHA , Berrnie Doepker à CBC .

Selon un communiqué de presse de la SHA en date du 7 octobre, l'organisme est à la recherche de bénévoles dans toute la province.

La plupart des programmes exigent des bénévoles qu’ils fassent au moins deux quarts de travail par mois.

Les services incluent les foyers de soins, les établissements de soins actifs, les soins de santé primaires et le programme Meals on Wheels, qui livre de la nourriture aux patients et aux clients à leur domicile.

Mme Doepker explique que le programme de repas à domicile a le plus besoin d’aide.

Nous sommes en train de perdre les personnes sur lesquelles nous nous sommes tellement appuyés pendant la pandémie.

En avril 2021, Statistique Canada a indiqué que la Saskatchewan avait le taux de bénévolat le plus élevé de toutes les provinces, soit environ 15 % de plus que la moyenne nationale.

Avec les informations de Anna-May Zeviar