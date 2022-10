Entreprises de déménagement frauduleuses : des centaines d’accusations déposées

La police de Toronto a procédé à plusieurs arrestations et porté des centaines d'accusations dans le cadre d'une enquête sur un stratagème de fraude impliquant des entreprises de déménagement.

La police enquêtait sur cette affaire depuis plusieurs mois. En juin, des agents avaient exécuté un mandat de perquisition contre plusieurs sociétés de déménagement dans le secteur du chemin Bellamy et de l’avenue Progress à Scarborough.

Les enquêteurs allèguent que deux hommes ont acheté et exploité une série d’entreprises de déménagement, sous divers noms de compagnies. Lorsque les clients contactaient ces entreprises en ligne, ils recevaient alors un devis, proposant un contrat de service à faible coût.

Toutefois, toujours selon la police, une fois les effets personnels des clients embarqués, les déménageurs présentaient un autre contrat à signer aux clients, sans montant final. Ils retenaient ensuite les biens des clients jusqu’à ce que ceux-ci acceptent de payer un montant beaucoup plus élevé que ce qu’établissait le devis initial – des milliards de dollars de plus , précisent les enquêteurs.

Les entreprises menaçaient de vendre les biens des clients, à moins que le montant plus élevé ne soit payé, et c’est ce qui s’est produit dans certains cas.

Vendredi, la police a arrêté une femme de 55 ans de Toronto, qui est accusée de vol de plus de 5000 $, de complot en vue de commettre un acte criminel et de méfait en gênant des biens de plus de 5000 $. Elle devrait comparaître devant le tribunal le 1er novembre.

Trois autres personnes font également face à des centaines d'accusations. Un homme de 30 ans, un homme de 29 ans et une femme de 26 ans de Toronto ont tous été accusés de dizaines de chefs d'accusation d'obtention sous de faux prétextes, de fraude de plus de 5000 $, de possession de biens obtenus criminellement, de vol, escroquerie et tentative d'escroquerie.

Selon les enquêteurs, tous les effets personnels saisis par les fraudeurs ont maintenant été rendus aux clients. Ils rappellent au public d’être vigilant au moment de retenir les services d’une compagnie de déménagement, et de suivre les conseils du programme Protection du consommateur de l’Ontario  (Nouvelle fenêtre) .

Voici les entreprises qui ont fait l’objet d’un mandat en juin :