Les Flyers de Philadelphie ont battu les Canucks de Vancouver samedi, 3-2, grâce à un but de Travis Konecny qui ​​a marqué alors qu’il restait un peu plus de six minutes à jouer en troisième période. Les Flyers ont réussi à remonter un retard de 2 buts.

Tony D'Angelo a ajouté un but et une passe alors que Scott Laughton mettait un but en infériorité numérique pour Philadelphie, ouvrant une ère de plusieurs victoires consécutives à domicile pour l'entraîneur John Tortorella. Le gardien de but des Flyers Carter Hart a quant à lui arrêté 27 tirs.

Kyle Burroughs et Conor Garland ont marqué pour les Canucks, mais l'équipe a perdu les deux premiers matchs d'une série de cinq matchs à l'extérieur qui ouvrent cette saison.

On était 0 à 5 en supériorité numérique et ils étaient 1 à 5 en supériorité numérique, et ils ont marqué, et même marqué en infériorité numérique , a déclaré l'entraîneur des Canucks, Bruce Boudreau.

Les Canucks continuent leur série de matchs à l'extérieur, avec un match lundi face aux Capitals de Washington.

Avec les informations d'Associated Press