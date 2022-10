Sainte-Marguerite-Marie prend en main la crise du logement

Une démarche inusitée, mais essentielle selon la mairesse Marlène Landry. La municipalité, qui compte 178 habitants, est elle aussi frappée par le manque de logements.

Je ne crois pas que les entrepreneurs auraient eu un intérêt à venir ici. [...] Nous, on veut du logement et développer certaines parties [du territoire] ici. [...] On a appris qu’on pouvait nous-mêmes prendre le relais du projet, alors on l’a fait , explique la mairesse de Sainte-Marguerite-Marie, en poste depuis 17 ans.

Initialement, un projet de quatre logements de type HLM devait voir le jour, mentionne Mme Landry. Les coûts et de plus longs délais ont finalement fait reculer la municipalité.

Selon la mairesse, le moment est plus qu’opportun pour se lancer dans la construction du duplex. On a les sous, on a des besoins maintenant et urgents. Si on avait attendu encore, cinq ans plus tard on n'aurait sans doute rien , lance Marlène Landry. Elle indique que le projet est presque terminé. Le bâtiment devrait être livré début 2023.

Marlène Landry, mairesse de Sainte-Marguerite-Marie Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

La municipalité a donc mis sur pied le projet, d’une valeur de près d’un demi-million de dollars, grâce aux redevances des éoliennes, notamment. Quant à la gestion et à l’entretien du bâtiment, ce sont les employés municipaux qui s’en occuperont.

« C’est sûr que ça nous fait de lourdes tâches de plus de rajouter ce qu’on a déjà là, mais si on veut du développement, il faut se prendre en main. Sinon, on n’aurait rien. » — Une citation de Marlène Landry, mairesse de Sainte-Marguerite-Marie

Permettre aux aînés de rester dans leur communauté

La construction de l'immeuble à logements permettra à certains aînés de demeurer dans leur municipalité, ajoute Marlène Landry. On est attaché à tout le monde, fait qu’on n’est pas prêt à les voir partir dans les résidences. Ça va nous crever le cœur. On veut les garder avec nous le plus longtemps possible , confie la mairesse.

Une dizaine de noms figurent sur la liste de personnes intéressées à emménager dans le duplex. La sélection devrait se faire selon le principe du premier arrivé, premier servi, indique Marlène Landry.

Colette Marquis, âgée de 77 ans, a grandi à Sainte-Marguerite-Marie. Son nom est sur la liste. Elle tient à rester dans sa communauté.

« Quand tu as été élevée dans un endroit, tu connais tout le monde. Pis quand tu t’en vas, tu déménages [dans un endroit où] tu ne connais pas tes voisins, c’est non. » — Une citation de Colette Marquis, résidente de Sainte-Marguerite-Marie

Colette Marquis, résidente de Sainte-Marguerite-Marie Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Projet de loi 49

Sainte-Marguerite-Marie a pu aller de l'avant avec ce projet grâce à l'adoption du projet de loi 49, en novembre 2021.

Elle permet aux municipalités d'adopter un programme d’aide financière visant à favoriser la construction, la rénovation et la location annuelle de logements locatifs servant à des fins résidentielles .

En d’autres mots, ces modifications ont levé l’interdiction des municipalités de soutenir le développement économique , affirme Rémy Trudel, ancien ministre des Affaires municipales, aujourd’hui professeur à l’École nationale d’administration publique.

Rémy Trudel, ancien ministre des Affaires municipales (archives) Photo : Radio-Canada / Maya Arseneau

Malgré tout, ce genre d’initiative met à risque les finances municipales, selon lui.

La Loi 49 énumère un certain nombre de voies à utiliser pour soutenir du développement économique et la voie préférée est celle de la création d’organismes sans but lucratif afin d’éviter de placer les contribuables dans des situations de pertes éventuelles qui seraient absorbées par les taxes des contribuables , conclut Rémy Trudel.

D'après le reportage de Jean-François Deschênes